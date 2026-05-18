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अफगानिस्तान के खिलाफ कल होगा भारत की टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान, इन प्लेयर्स को मिलेगा मौका

टीम इंडिया को IPL के बाद जून 2026 में अपनी ही धरती पर अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट मैच और 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. 6 जून से लेकर 10 जून तक भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 18, 2026, 09:51 AM IST
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अफगानिस्तान के खिलाफ कल होगा भारत की टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान, इन प्लेयर्स को मिलेगा मौका

टीम इंडिया को IPL के बाद जून 2026 में अपनी ही धरती पर अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट मैच और 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. 6 जून से लेकर 10 जून तक भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी.

कल होगा भारत की टेस्ट और ODI टीम का सेलेक्शन

पहला ODI मैच 14 जून को धर्मशाला, दूसरा ODI मैच 17 जून को लखनऊ और तीसरा ODI मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट मैच और 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कल होने वाला है. आज हम उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिनका टेस्ट और ODI टीम में सेलेक्शन जल्द हो सकता है.

टेस्ट टीम में किसे मिलेगा मौका?

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में ओपनर के तौर पर यशस्वी जयसवाल और केएल राहुल को चुना जाना तय है. देवदत्त पडिक्कल, कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को मजबूती देंगे. रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी को ऑलराउंडर के तौर पर टेस्ट टीम में जगह मिलेगी. कुलदीप यादव स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कंबोज और आकिब नबी डार को बतौर तेज गेंदबाज भारत के टेस्ट स्क्वाड में चुना जा सकता है. साई सुदर्शन को बैकअप बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिल सकती है.

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ODI टीम में इन प्लेयर्स का हो सकता है सेलेक्शन

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. शुभमन गिल के साथ विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं. तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाले विराट कोहली के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी होगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ही इस ODI सीरीज में भारत के लिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर को वह गहराई देंगे, जिसकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, खासकर इसलिए, क्योंकि भारत ने अतीत में बीच के ओवरों में काफी विकेट गंवाए हैं.

ODI टीम में ऑलराउंडर कौन?

अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी को ODI सीरीज के लिए बतौर ऑलराउंडर चुना जा सकता है. अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी में भारत को मजबूती देंगे. हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी 'मेन इन ब्लू' के लिए बैटिंग के साथ-साथ तेज गेंदबाजी भी करेंगे. ODI टीम में कुलदीप यादव मेन और स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे, जिन्हें स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है. इस ODI सीरीज में मोहम्मद सिराज निश्चित रूप से बॉलिंग अटैक की अगुवाई करेंगे. मोहम्मद सिराज के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को भी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है. नीतीश कुमार रेड्डी, संजू सैमसन (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल बैकअप खिलाड़ी होंगे.

एकमात्र टेस्ट के लिए टीम इंडिया

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कंबोज, साईं सुदर्शन, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी.

3 ODI मैचों के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, संजू सैमसन (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

जसप्रीत बुमराह को लेकर सस्पेंस

यह देखना अभी बाकी है कि दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में चुना जाएगा या नहीं. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण, जसप्रीत बुमराह को भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच से आराम दिया जा सकता है.

आकिब नबी डार की खुलेगी किस्मत

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को पहली बार भारत की टेस्ट टीम में जगह मिल सकती है. आकिब नबी डार ने इस साल की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर को अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे.

प्रिंस यादव को मिलेगा वनडे टीम में मौका?

जहां तक ODI टीम की बात है, भारत के फास्ट बॉलिंग अटैक पर सभी की नजरें होंगी. खासकर तब जब हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए हैं और मोहम्मद शमी अब चयनकर्ताओं की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि प्रिंस यादव, जिन्होंने IPL के चल रहे 2026 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है. प्रिंस यादव ODI सीरीज के लिए पहली बार भारत की टीम में जगह बनाने की दौड़ में सबसे आगे हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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