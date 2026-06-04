11 में से 10 खिलाड़ी बाहर... गिल ने तो डेब्यू भी नहीं किया था, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट कब खेला?

India vs Afghanistan Test: 8 साल पहले 2018 में भारत ने ही अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका दिया था. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक मुकाबले में अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया के कप्तान थे. उस टेस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी नहीं खेले थे. वर्तमान कप्तान शुभमन गिल ने तो उस समय टेस्ट में डेब्यू भी नहीं किया था.
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India vs Afghanistan Test: फटाफट क्रिकेट के बाद अब टीम इंडिया सबसे लंबे फॉर्मेट में धमाल मचाने के लिए तैयार है. 6 जून से 10 जून तक भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में सीरीज का एकमात्र टेस्ट खेला जाएगा. आईपीएल 2026 में अलग-अलग टीमों के साथ खेलने के बाद अब भारतीय सितारे एक जुट होकर भारत के लिए खेलने को कमर कस चुके हैं. पड़ोसी देश अफगानिस्तान के खिलाफ ये टीम इंडिया का सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच होगा. 8 साल पहले जब दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब भारतीय प्लेइंग इलेवन में 10 ऐसे खिलाड़ी थे, जो अब टीम में भी नहीं हैं. एकमात्र केएल राहुल ही थे, जिन्होंने 2008 में अफगानिस्तान के खिलाफ वो टेस्ट भी खेला था और आगामी मैच में भी खेलते दिखेंगे.
8 साल पहले 2018 में भारत ने ही अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका दिया था. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक मुकाबले में अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया के कप्तान थे. उस टेस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी नहीं खेले थे. वर्तमान कप्तान शुभमन गिल ने तो उस समय टेस्ट में डेब्यू भी नहीं किया था. 14 जून से 18 जून के बीच बेंगलुरु में खेले गए उस टेस्ट में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 262 रनों की पटखनी दी थी. इतनी विशाल जीत के बावजूद रहाणे एंड कंपनी ने जीत का जश्न नहीं मनाया था, क्योंकि उनका मकसद अफगानिस्तान क्रिकेट को बढ़ावा देना था.
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. शिखर धवन और मुरली विजय की जोड़ी ने शानदार पार्टनरशिप कर पहले दिन ही भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. धवन ने 107 रन और मुरली विजय ने 105 रन बनाए. भारत ने पहली पारी में 474 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 109 रनों पर ही सिमट गई. रहाणे ने फॉलो ऑन दिया और दूसरी इनिंग में भी अफगान टीम 103 रनों पर ढेर हो गई. रवींद्र जडेजा ने पहली पारी में 2 और दूसरी इनिंग में 4 विकेट चटकाए थे. शिखर धवन को शानदार शतक के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था.
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट में जो 11 भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरे थे, उनमें से 10 खिलाड़ी अब बाहर हो चुके हैं. केएल राहुल ही एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो उस टेस्ट का भी हिस्सा थे और पूरी उम्मीद है कि ये मुकाबला भी जरूर खेलेंगे.
अफगानिस्तान के खिलाफ 2018 में हुए आखिरी टेस्ट में भारत की प्लेइंग XI: मुरली विजय, शिखर धवन, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, उमेश यादव, ईशांत शर्मा
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