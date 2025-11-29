जब गौतम गंभीर ने अचानक लिया टीम छोड़ने का फैसला, ठुकरा दिए थे इतने करोड़ रुपये, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Gautam Gambhir: पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर इस समय फैंस के निशाने पर हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के हेड कोच की जमकर आलोचना हो रही है. कुछ फैंस तो उन्हें इस पद से हटाने की मांग भी कर रहे हैं. ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भारत को उनके घर पर 2-0 से सफाया कर दिया. यही नहीं, गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में प्रोटियाज ने 408 रनों से जीत हासिल की.

गौतम गंभीर की कोचिंग पर बड़ा कलंक लगा है, क्योंकि रनों के लिहाज से ये भारत की टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी हार थी. सीरीज हारने के बाद जब उनसे फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दो तरह की बातें कहीं. पहले तो ये कहा कि ये बीसीसीआई तय करेगा कि वो कोच रहेंगे या नहीं. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वो महत्वपूर्ण नहीं... टीम महत्वपूर्ण है. हालांकि, अगले ही पल उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हीं के अंदर टीम ने एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया था.

जब गौतम गंभीर ने दी थी बड़ी कुर्बानी

गौतम गंभीर हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. 2011 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जब पूरी दुनिया धोनी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही थी, तब गंभीर ने खुलेआम एक इंटरव्यू में कहा था- 'एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया'. आज जब वो खुद टेस्ट में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा अटपटा लग रहा है. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही गौतम गंभीर ने जिन्होंने खराब फॉर्म के कारण करोड़ों रुपये की कुर्बानी दे दी थी.

जी हां, आईपीएल 2018 के दौरान यह बड़ी घटना घटी थी, जब दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के तत्कालीन कप्तान गंभीर अपनी कप्तानी के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल नहीं दिखा पाए थे. गौतम गंभीर ने पहले छह मैचों में केवल 85 रन बनाए थे. उनकी टीम शुरुआती छह में से पांच मुकाबला हार चुकी थी और तब गंभीर ने बड़ा और हैरान करने वाला फैसला लिया था.

श्रेयस अय्यर ने किया था खुलासा

खराब फॉर्म और लगातार हार के बाद गौतम गंभीर ने ना सिर्फ कप्तानी छोड़ी बल्कि खुद को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने का फैसला किया था. उनकी जगह कप्तान बने श्रेयस अय्यर ने खुद अगले मैच में इसका खुलासा किया. अय्यर ने कहा, ''सच कहूं तो मैंने कोई फैसला नहीं किया. उन्हें (गंभीर) बाहर करने का निर्णय मेरा नहीं था. उन्होंने खुद बाहर बैठने का फैसला किया, जो वाकई एक साहसिक फैसला था क्योंकि पिछले मैचों में वो कप्तान थे. उनके प्रति सम्मान वाकई बहुत बढ़ गया है.''

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौतम गंभीर ने अपने खराब प्रदर्शन के कारण दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) से मिलने वाली 2.8 करोड़ रुपये की सैलरी भी नहीं लेने का फैसला किया था. बता दें कि बतौर कप्तान गंभीर IPL में बेहद सफल भी रहे. उनकी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स 2012 और 2014 में चैंपियन बनी. वो 2024 में एक बार फिर KKR जे जुड़े और मेंटॉर की भूमिका निभाई और टीम तीसरी बार खिताब जीतने में सफल रही.

