शराब के नशे में इस क्रिकेटर ने खेली थी 175 रन विस्फोटक पारी, ODI में चेज हो गए थे 435 रन

हर्शल गिब्स ने शराब के नशे में 12 मार्च 2006 को जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में इतिहास रचा था. अफ्रीकी टीम ने वनडे इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया, जिससे क्रिकेट फैंस दंग रह गए थे. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बना डाले थे, जो उस वक्त का सबसे बड़ा स्कोर था. तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े स्कोर के बाद भी कोई टीम हार सकती है.
शराब के नशे में ठोके थे 175 रन
नशे की हालत में खेली थी तूफानी पारी
दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के हीरो हर्शल गिब्स थे. जिन्होंने 111 गेंदों में 175 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली. हर्शल गिब्स ने अपनी पारी में 21 चौके और 7 छक्के जड़े. बताया जाता है कि उस मैच के दौरान वह शराब के नशे में थे और नशे की हालत में ही उन्होंने वह पारी खेली थी. खुद गिब्स खुलासा कर चुके हैं कि वह शराब के नशे में थे. गिब्स ने ऑटोबायोग्राफी 'टू द पॉइंट : द नो होल्ड्स बार्ड' (To the point: The no-holds-barred) में बताया है कि उस मैच से पहले की रात उन्होंने काफी शराब पी थी और मैच वाले दिन वह हैंगओवर में थे.
6 गेंदों पर ठोके थे 6 छक्के
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी ने भी अपनी किताब में इस बारे में जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, 'सोने से ठीक पहले मैंने अपने होटल के कमरे से बाहर देखा कि गिब्स अभी भी वहां है. गिब्स जब सुबह नाश्ते के लिए आए थे, तब भी वो नशे में दिख रहे थे.' हर्शल गिब्स का करियर 15 साल तक चला. हर्शल गिब्स एकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट के एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाए हैं.
गांजा फूंकते पकड़े गए थे हर्शल गिब्स
साल 2001 में शॉन पोलॉक की कप्तानी में साउथ अफ्रीकी टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने गई थी. 11 मई की रात को हर्शल गिब्स एंटीगा में गांजा फूंकते पकड़े गए. हर्शल गिब्स के साथ उनके साथी खिलाड़ी रोजर टेलेमाकस, पॉल एडम्स, जस्टिन कैंप और आंद्रे नेल भी शामिल थे. इतना ही नहीं खिलाड़ियों के साथ साउथ अफ्रीकी टीम के कोचिंग सदस्य भी शामिल रहे.
स्मिथ भी इस महफिल का हिस्सा थे
साउथ अफ्रीकी टीम के तत्कालीन फिजियो क्रेग स्मिथ भी इस महफिल का हिस्सा थे. इसके बाद क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने हर्शल गिब्स समेत टीम के सभी सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 हजार साउथ अफ्रीकन रेंड का जुर्माना लगाया. हर्शल गिब्स फिक्सिंग के जाल में भी फंसे थे. साल 2000 में हर्शल गिब्स को 6 महीने के लिए निलंबित किया गया.