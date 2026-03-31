'जब मैं CSK में था तो..' रवींद्र जडेजा ने खोला 'GUN सेलीब्रेशन' के पीछे का राज, बताई पूरी कहानी

Ravindra Jadeja: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर आईपीएल 2026 से पहले तब से चर्चा में हैं, जब से उन्हें ट्रेड किया गया. सीएसके ने संजू सैमसन के लिए जडेजा को राजस्थान में भेज दिया. जडेजा ने पहले मुकाबले में 2 विकेट लिए और 'GUN सेलीब्रेशन' से वायरल हो गए. उन्होंने मैच के बाद इसका राज खोला है.
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Ravindra Jadeja Celebration: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा सुर्खियों में बने हुए हैं. जब वह पहले मैच में मैदान में उतरे तो सभी का फोकस उनके ऊपर था. उन्होंने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए. जडेजा ने 'GUN सेलीब्रेशन' से महफिल लूट ली. अब मैच के बाद उन्होंने इस सेलीब्रेशन के पीछे का राज खोला है. मैच के बाद सीएसके ट्रेड पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और भावुक नजर आए .
भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और अनिल कुंबले, जो JioStar पर कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे, उन्होंने जडेजा से पूछा कि क्या यह एक नया जश्न है. इस पर, जड्डू ने कहा, 'ये मैं सीएसके से जब खेलता था, तब मैं ये जश्न मनाता था. मैंने सोचा था कि जारी रखा जाए. दुबे का मुझे पता था कि वो स्पिनरों को पहली गेंद से मारने को सोचता है. मेरे दिमाग में कहीं न कहीं था लेकिन साथ ही वो भी सोच रहा था कि अगर उसका विकेट जाता तो सीएसके का मिडिल ऑर्डर खाली हो जाता.'
जडेजा ने कहा, 'मुझे पिंक कलर पसंद आ रहा है. पीला थोड़ा पुराना लगने लगा था, लेकिन मैं तो बस मजाक कर रहा हूं. जाहिर है, CSK जैसी टीम को छोड़ना, जहां मैं 12-13 साल खेला था, शुरू में थोड़ा मुश्किल था. यह बहुत भावुक पल था. लेकिन मैंने खुद से कहा कि इस तरह के बदलाव भी इस सफर का हिस्सा होते हैं. अच्छी बात यह थी कि अब मैं उस टीम के साथ हूं जहां मैंने अपना पहला IPL खिताब जीता था.'
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(@CricCrazyJohns) March 30, 2026
जड्डू ने पहली खिताबी जीत को याद करते हुए कहा, 'वह याद हमेशा मेरे साथ रही है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद, मैंने अपना IPL करियर वहीं से शुरू किया था और अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था. मैंने उन यादों को एक सकारात्मक सोच के साथ संजोकर रखा है और मेरा लक्ष्य है कि मैं इस नए ग्रुप से जितना हो सके सीखूं और टीम के साथ अपना अनुभव भी साझा करूं.' राजस्थान ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया और सीएसके के खिलाफ एकतरफा अंदाज में 8 विकेट से जीत दर्ज की.