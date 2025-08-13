एशिया कप का सबसे बड़ा विवाद, जब भारत ने पूरे टूर्नामेंट से वापस ले लिया नाम, चौंकाने वाली है वजह

Asia Cup 2025: 39 साल पहले एशिया कप के दौरान एक बड़ा विवाद देखने को मिला था. दरअसल, तब भारत ने पूरे टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था. बहुत से लोगों को शायद ये बात पता भी न हो, लेकिन ऐसा हुआ है. भारत ने एशिया कप 1986 टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया था और पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया था. बता दें कि एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से UAE की धरती पर शुरू होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

एशिया कप का सबसे बड़ा विवाद

भारत ने 1984 में एशिया कप का पहला संस्करण जीता था और टीम से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन भारत ने एक साहसिक फैसला लेते हुए 1986 एशिया कप से अपना नाम वापस ले लिया था. बता दें कि 1986 एशिया कप में सिर्फ तीन देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने हिस्सा लिया था. एशिया कप 1986 के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था. 1986 एशिया कप में भारत के नहीं खेलने की वजह पाकिस्तान नहीं, बल्कि श्रीलंका था. 1986 में श्रीलंका सरकार और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के बीच गृहयुद्ध (1983-2009) के कारण अशांति थी. भारत सरकार ने तब अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और एशिया कप 1986 के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया.

कब शुरू होगा एशिया कप 2025?

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से UAE की धरती पर शुरू होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद, दोनों टीमें सुपर-4 में एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में (क्वालीफाई करने की सूरत में) भी एक-दूसरे के आमने-सामने हो सकती हैं.

टी20 फॉर्मेट में होगा एशिया कप 2025 का आयोजन

एशिया कप 2025 का आयोजन टी20 फॉर्मेट में होगा, क्योंकि 2026 में पुरुष टी20 वर्ल्ड कप होना है. उसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर-4 चरण में पहुंचेंगी, जहां टॉप दो टीमें खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी. भारत एशिया कप 2025 का मेजबान है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पाकिस्तान के साथ तनाव की वजह से टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में करेगा. मई में भारत-पाकिस्तान सीमापार तनाव के कारण टूर्नामेंट अनिश्चितता में था, लेकिन 24 जुलाई को ढाका में हुई एसीसी की बैठक ने टूर्नामेंट के आयोजन का रास्ता साफ कर दिया. भारत एशिया कप का गत विजेता है, जिसने कोलंबो में 50 ओवर के प्रारूप में आयोजित 2023 के फाइनल में श्रीलंका को हराया था.