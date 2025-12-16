कब होगा IPL 2026 सीजन का आगाज? मिनी ऑक्शन से चंद घंटों पहले हो गया बड़ा खुलासा

IPL 2026 सीजन का आगाज 26 मार्च 2026 से हो सकता है और इसका फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जा सकता है. BCCI ने हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पूरा शेड्यूल घोषित नहीं किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2026 सीजन टी20 वर्ल्ड कप 2026 खत्म होने के लगभग तीन हफ्ते बाद शुरू होगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. इसका मतलब यह भी है कि लगातार दूसरे साल IPL और PSL एक ही समय पर होंगे, क्योंकि PSL 26 मार्च से 3 मई के बीच होने वाला है.

कब होगा IPL 2026 सीजन का आगाज?

IPL मिनी ऑक्शन 2026 से पहले क्रिकबज की एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि IPL का 2026 सीजन 26 मार्च को शुरू होने की संभावना है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फाइनल 31 मई को खेला जा सकता है, जिससे इस टूर्नामेंट की अवधि दो महीने से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. टूर्नामेंट का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है.

चिन्नास्वामी स्टेडियम पर अभी फैसला बाकी

पिछले साल एक दुखद घटना के बाद BCCI ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से होस्टिंग राइट्स वापस ले लिए थे. दरअसल, तब RCB की खिताबी जीत के सेलिब्रेशन इवेंट के दौरान भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी. उस घटना के बाद से चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक भी मैच नहीं हुआ है. IPL 2025 पिछले साल 22 मार्च से 25 मई तक खेला जाना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव के कारण टूर्नामेंट को 9 मई को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, फिर 15 मई को यह फिर से शुरू हुआ और 3 जून को खत्म हुआ.

आज आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन

आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन आज अबू धाबी में होने वाला है. मिनी ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन पर बोली लगेगी. कुल 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें से 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास सबसे ज्यादा 13 स्लॉट खाली हैं, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के पास दस स्लॉट खाली हैं. ट्रेड और रिटेंशन के बाद, KKR के पास सबसे ज्यादा (64.30 करोड़) पैसे बचे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के पास इसके बाद सबसे ज्यादा INR 43.40 करोड़ हैं.