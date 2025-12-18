IND vs SA: क्रिकेट के मैदान पर कोहरे ने पहली बार रद्द करवाया मैच, क्या दुनिया में कहीं देखी गई ऐसी घटना?

India vs South Africa 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होना था, लेकिन मौसम को कुछ और ही मंजूर था. कोहरे के कारण यह मैच रद्द हो गया. मैदान पर हालात इतने खराब थे कि इतने घने कोहरे में मैच करवाना नामुमकिन था. फॉग का ऐसा विकराल रूप देखकर भारतीय फैंस का दिल टूट गया. महंगे-महंगे टिकट खरीदकर मैच का मजा लेने की उम्मीद में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहुंचे क्रिकेट फैंस को मायूसी मिली है.

क्रिकेट के मैदान पर कोहरे ने पहली बार रद्द करवाया मैच?

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच रद्द होने के बाद अब सभी लोगों के मन में यह सवाल होगा कि क्या क्रिकेट के मैदान पर पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है, जब कोहरे के कारण किसी मैच को रद्द करना पड़ा है. जी हां, ऐसा पहले भी हो चुका है, जब कोहरे के कारण कोई इंटरनेशनल मैच रद्द करना पड़ा है. यह घटना जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच साल 1998 में एक टेस्ट मैच के दौरान हुई थी, जब घने कोहरे के कारण मुकाबला रद्द करना पड़ा था. इस मैच का वेन्यू फैसलाबाद था, जहां कोहरे के कारण स्थिति इतनी बदतर थी कि कुछ भी साफ-साफ नजर नहीं आ रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

फॉग का विकराल रूप

आखिरी में इस टेस्ट मैच के चौथे दिन अंपायरों ने मुकाबले को रद्द करने का फैसला लिया. जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच यह टेस्ट मैच भी साल 1998 में दिसंबर के महीने में आयोजित किया गया था, लेकिन यह मैच नहीं खेला जा सका. बता दें कि दिसंबर महीने में सर्दियों के मौसम में लखनऊ में कोई टी20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी के फैसले के लिए BCCI को फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है. बुधवार को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 'बहुत घने कोहरे' के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. इसके साथ ही राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक 27 जिलों में घने कोहरे के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया था.

भारत टी20 सीरीज में 2-1 से आगे

लखनऊ पहली बार दिसंबर के महीने में टी20 मैच की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा है. स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे. पांच मैचों की इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में फिलहाल भारत 2-1 से आगे है. अब इस सीरीज का फैसला पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में होगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला शनिवार 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.