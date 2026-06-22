इंग्लैंड के स्टार टेस्ट बल्लेबाज जो रूट मौजूदा समय में रनों और शतकों की आग उगल रहे हैं. जो रूट अभी तक 165 टेस्ट मैचों की 302 पारियों में 50.81 की बेहतरीन औसत से 14075 रन बना चुके हैं. जो रूट अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक और 67 अर्धशतक जड़ चुके हैं. जो रूट जिस रफ्तार के साथ टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचा रहे हैं, उसे देखते हुए वह अगले 2 साल में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. जो रूट अभी 35 साल के ही हैं. फिटनेस को देखते हुए जो रूट 37 से 38 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं.
जो रूट फिलहाल सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 1847 रन ही दूर हैं. जो रूट अगले 2 साल में बड़ी आसानी से यह टास्क पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं. 30 दिसंबर 2026 को जो रूट 36 साल के हो जाएंगे. स्काई स्पोर्ट्स की टीम ने हिसाब-किताब करके अंदाजा लगाया है कि जो रूट असल में कब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. इस हिसाब के मुताबिक, जो रूट के सचिन तेंदुलकर से आगे निकलने की संभावना 71.3% है. जो रूट महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से आगे या तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड के साल 2028 के पहले टेस्ट में निकल सकते हैं, या फिर साल 2028 में ही भारत के दौरे पर भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट में.
माइकल एथरटन ने स्काई स्पोर्ट्स पर कहा, 'हमने आंकड़ों का हिसाब करवाया और सामने आया कि जो रूट के सचिन तेंदुलकर से आगे निकलने की संभावना 71.3% है और वे ऐसा या तो साल 2028 की गर्मियों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में कर सकते हैं, या फिर साल 2028 में ही भारत दौरे के आखिरी टेस्ट में.' सचिन तेंदुलकर के उलट, जो रूट वनडे (ODI) में रेगुलर खिलाड़ी नहीं हैं. साल 2013 में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने सिर्फ 189 वनडे मैच खेले हैं. जो रूट ने 2019 के बाद से कोई T20I मैच नहीं खेला है.
जो रूट 2012 में अपने डेब्यू के बाद से टेस्ट टीम का रेगुलर हिस्सा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि जो रूट ने अपना टेस्ट डेब्यू भारत के खिलाफ सचिन तेंदुलकर की इंग्लैंड के साथ आखिरी सीरीज में किया था. सचिन तेंदुलकर जिस भी फॉर्मेट में खेलते थे, उनमें रेगुलर खिलाड़ी थे. सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे और 200 टेस्ट मैच खेले. उन्होंने वनडे में 18426 रन बनाए. अब तक कोई और बल्लेबाज 15000 ODI रन नहीं बना पाया है. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक भी लगाए.