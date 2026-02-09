वनडे में 170 गेंद पर 404 रन... 22 छक्के और 50 चौके, इस बल्लेबाज के आगे गेंदबाजों ने टेक दिए थे घुटने

Advertisement
इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई थी और वनडे क्रिकेट में 170 गेंदों पर नाबाद 404 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 237.64 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 50 चौके और 22 छक्के ठोक डाले. बता दें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 09, 2026, 02:43 PM IST
Unique Cricket Records: वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 404 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में 170 गेंदों पर नाबाद 404 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 237.64 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 50 चौके और 22 छक्के ठोक डाले. बता दें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा.

दरअसल, मुस्तकिम हौलादार नाम के एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है. बांग्लादेश के मान्यता प्राप्त क्रिकेट के तहत एक वनडे मैच में मुस्तकिम हौलादार ने 170 गेंदों पर 404 रन ठोक दिए. साल 2025 में ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल ग्राउंड पर खेले गए एक वनडे मैच में मुस्तकिम हौलादार ने इतिहास रच दिया. मुस्तकिम हौलादार ने कैम्ब्रियन स्कूल एंड कॉलेज के लिए अलग लेवल की विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सेंट ग्रेगोरी स्कूल एंड कॉलेज के खिलाफ 404 रन जड़ दिए. मुस्तकिम हौलादार ने 332 रन तो चौके और छक्कों से ही बना डाले.

इस बल्लेबाज के आगे गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

मुस्तकिम हौलादार की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे सेंट ग्रेगोरी स्कूल एंड कॉलेज के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. हालांकि यह मैच स्कूल क्रिकेट के जिला स्तर पर हुआ, जिसे आधिकारिक क्रिकेट नहीं माना जाता. फिर भी नौवीं कक्षा के छात्र मुस्तकिम हौलादार ने अपनी बेखौफ बैटिंग से पूरी दुनिया का दिल जीतने का काम किया है. मुस्तकिम हौलादार ने जो कमाल किया है वह वनडे क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा गया है.

4 घंटे 20 मिनट क्रीज पर बिताए

कैम्ब्रियन स्कूल एंड कॉलेज के लिए पारी की शुरुआत करते हुए मुस्तकिम हौलादार ने 4 घंटे 20 मिनट क्रीज पर बिताए. मुस्तकिम हौलादार ने 170 गेंदों का सामना करते हुए 237.64 की स्ट्राइक रेट से 404 रन बनाए. मुस्तकिम हौलादार की 404 रनों की पारी में 50 चौके और 22 छक्के शामिल थे. इस दौरान मुस्तकिम हौलादार ने अपनी टीम के कप्तान सोआद परवेज के साथ मिलकर 699 रनों की विशाल साझेदारी की. सोआद परवेज 124 गेंदों पर 206.45 की स्ट्राइक रेट से 256 रन बनाकर नाबाद रहे. सोआद परवेज की पारी में 32 चौके और 13 छक्के शामिल थे.

738 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की

मुस्तकिम हौलादार और सोआद परवेज की पारियों के दम पर कैम्ब्रियन स्कूल एंड कॉलेज की टीम ने 50 ओवर में 2 विकेट पर 770 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. मुस्तकिम हौलादार और सोआद परवेज ने मिलकर सेंट ग्रेगोरी स्कूल एंड कॉलेज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. सेंट ग्रेगोरी स्कूल एंड कॉलेज के गेंदबाज अद्रित्तो बानिक ने 10 ओवर में 164 रन दिए, तनवीर रहमान ने 9 ओवर में 132 रन दिए और सैमसन रहमान ने 10 ओवर में 115 रन लुटाए. इफाज उद्दीन ने 5 ओवर में 100 रन दिए. सेंट ग्रेगोरी के लिए 770 रनों का लक्ष्य बहुत ज्यादा था और यह टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 32 रन पर ऑलआउट हो गई. कैम्ब्रियन स्कूल एंड कॉलेज ने 738 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की. सेंट ग्रेगोरी का केवल एक बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाया, उसने 10 रन बनाए.

