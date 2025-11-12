जिस राजस्थान रॉयल्स में रवींद्र जडेजा के हैं जाने के चर्चे, उसी टीम में रहते हुए 16 पहले लगा था ऐसा झटका

When Ravindra Jadeja Faced 1 Year Ban: आईपीएल 2026 से पहले भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा सुर्खियों में हैं. चर्चा ये है कि टूर्नामेंट के अगले सीजन में जडेजा अपनी दशकों पुरानी टीम सीएसके की पीली जर्सी में नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी में दिख सकते हैं.

सैमसन से होंगे एक्सचेंज?

चर्चा है कि चेन्नई सुपरकिंग्स राजस्थान टीम के संजू सैमसन को अपने पाले में करना चाहती है और उसके बदले में अपने दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को सौंप सकती है. इस खबर की आधिकारिक पुष्टि कुछ दिनों में हो जाएगी. लेकिन, हम आपको बताना चाहते हैं कि जडेजा पहले भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं. आरआर के साथ ही जडेजा ने अपने आईपीएल करियर का आगाज किया था और इसी टीम का हिस्सा रहते हुए वो एक साल का बैन झेल चुके हैं.

राजस्थान से खेल चुके हैं जडेजा

रवींद्र जडेजा 2008 और 2009 में राजस्थान के लिए खेल चुके हैं. 2008 में 14 मैचों में जडेजा ने 135 और 2009 में 13 मैचों में 295 रन बनाए. गेंदबाजी की बात करें, तो जडेजा को 2008 में ज्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन 2009 में उन्होंने 23.2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए थे. जडेजा को पहले 2 सीजन के लिए 12 लाख पर ईयर के हिसाब से 24 लाख मिले थे. पहले सीजन आरआर चैंपियन रही थी.

एक साल के लिए हुए थे बैन

2009 में आरआर का सदस्य रहते हुए उन्होंने मुंबई इंडियंस से संपर्क किया था. एमआई ज्यादा पैसे देकर उन्हें खरीदना चाहती थी. जडेजा और एमआई के बीच की बातचीत आईपीएल गवर्निंग बॉडी को पता चल गई और जडेजा को लीग से एक साल के लिए बैन कर दिया गया.

क्यों लगा था झटका?

आईपीएल नियमों के मुताबिक कोई खिलाड़ी तब तक किसी टीम से कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, जब तक उसकी टीम उसे रिलीज न कर दे. जडेजा आईपीएल 2010 नहीं खेले थे. 2011 में उन्होंने कोच्चि टस्कर्स केरल से आईपीएल में वापसी की. 2012 से वे सीएसके का हिस्सा हैं. 2016 और 2017 में सीएसके सस्पेंड थी, इस दौरान जडेजा गुजरात लायंस का हिस्सा थे.

आज हैं बेहतरीन ऑलराउंडर

जडेजा इस लीग के सबसे कामयाब ऑलराउंडर्स में से एक हैं. 2008 से 2025 के बीच कुल 254 मैचों में 5 अर्धशतक लगाते हुए 3,260 रन और 170 विकेट उनके खाते में दर्ज हैं. जडेजा लीग के महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं. 2025 में सीएसके ने उन्हें मैच फीस के रूप में 18 करोड़ रुपये दिए थे.

