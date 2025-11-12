Advertisement
trendingNow12998363
Hindi Newsक्रिकेट

जिस राजस्थान रॉयल्स में रवींद्र जडेजा के हैं जाने के चर्चे, उसी टीम में रहते हुए 16 पहले लगा था ऐसा झटका

Rajathan Royals चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स में शामिल होने की खबरें काफी चल रही हैं, लेकिन इस टीम में रहते हुए उनको कभी बड़ा झटका लग चुका है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस राजस्थान रॉयल्स में रवींद्र जडेजा के हैं जाने के चर्चे, उसी टीम में रहते हुए 16 पहले लगा था ऐसा झटका

When Ravindra Jadeja Faced 1 Year Ban: आईपीएल 2026 से पहले भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा सुर्खियों में हैं. चर्चा ये है कि टूर्नामेंट के अगले सीजन में जडेजा अपनी दशकों पुरानी टीम सीएसके की पीली जर्सी में नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी में दिख सकते हैं.

सैमसन से होंगे एक्सचेंज?
चर्चा है कि चेन्नई सुपरकिंग्स राजस्थान टीम के संजू सैमसन को अपने पाले में करना चाहती है और उसके बदले में अपने दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को सौंप सकती है. इस खबर की आधिकारिक पुष्टि कुछ दिनों में हो जाएगी. लेकिन, हम आपको बताना चाहते हैं कि जडेजा पहले भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं. आरआर के साथ ही जडेजा ने अपने आईपीएल करियर का आगाज किया था और इसी टीम का हिस्सा रहते हुए वो एक साल का बैन झेल चुके हैं.

राजस्थान से खेल चुके हैं जडेजा
रवींद्र जडेजा 2008 और 2009 में राजस्थान के लिए खेल चुके हैं. 2008 में 14 मैचों में जडेजा ने 135 और 2009 में 13 मैचों में 295 रन बनाए. गेंदबाजी की बात करें, तो जडेजा को 2008 में ज्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन 2009 में उन्होंने 23.2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए थे. जडेजा को पहले 2 सीजन के लिए 12 लाख पर ईयर के हिसाब से 24 लाख मिले थे. पहले सीजन आरआर चैंपियन रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

एक साल के लिए हुए थे बैन
2009 में आरआर का सदस्य रहते हुए उन्होंने मुंबई इंडियंस से संपर्क किया था. एमआई ज्यादा पैसे देकर उन्हें खरीदना चाहती थी. जडेजा और एमआई के बीच की बातचीत आईपीएल गवर्निंग बॉडी को पता चल गई और जडेजा को लीग से एक साल के लिए बैन कर दिया गया. 

क्यों लगा था झटका?
आईपीएल नियमों के मुताबिक कोई खिलाड़ी तब तक किसी टीम से कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, जब तक उसकी टीम उसे रिलीज न कर दे. जडेजा आईपीएल 2010 नहीं खेले थे. 2011 में उन्होंने कोच्चि टस्कर्स केरल से आईपीएल में वापसी की. 2012 से वे सीएसके का हिस्सा हैं. 2016 और 2017 में सीएसके सस्पेंड थी, इस दौरान जडेजा गुजरात लायंस का हिस्सा थे.

आज हैं बेहतरीन ऑलराउंडर
जडेजा इस लीग के सबसे कामयाब ऑलराउंडर्स में से एक हैं. 2008 से 2025 के बीच कुल 254 मैचों में 5 अर्धशतक लगाते हुए 3,260 रन और 170 विकेट उनके खाते में दर्ज हैं. जडेजा लीग के महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं. 2025 में सीएसके ने उन्हें मैच फीस के रूप में 18 करोड़ रुपये दिए थे.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

ravindra jadejaIPLIPL 2026RajasthanRajasthan RoyalsCSKSanju Samson

Trending news

पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi blast
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi Blast Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
Delhi blast
Delhi Blast Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार