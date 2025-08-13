525 रन... एक ही रोल और एक जैसी शान, धोनी के संन्यास से पहले 2 खिलाड़ी बने थे तूफान, आज वर्ल्ड क्रिकेट की पहचान

भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. पहले धोनी का युग खत्म हुआ और अब विराट-रोहित भी अपने आखिरी मोड़ पर हैं. उनकी कमी को भरने के लिए कई युवा खिलड़ी लगे हुए हैं. लेकिन हम आपको ऐसे दो प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने धोनी के टी20 रिटायरमेंट के बाद तूफान की तरह भारतीय एंट्री की. वो मुकाबला जब दोनों बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से गदर काट दिया था.

विकेटकीपिंग की रोमांचक रेस

धोनी टी20 क्रिकेट में अपने अंतिम दौर पर थे और पीछे युवा खिलाड़ियों में विकेटकीपर के तौर पर टीम इंडिया में एंट्री के लिए रोमांचक रेस शुरू हो चुकी थी. दो विकेटकीपर और दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज, ऋषभ पंत और ईशान किशन जिन्होंने साल 2016 के एक मैच में रनों का अंबार लगा दिया था. दोनों पारियों से साफ था कि वह टीम इंडिया के भविष्य हैं और विरोधी टीमों के लिए कितने घातक हो सकते हैं.

ईशान किशन के 273 रन

उस दौरान महज 18 साल के रहे ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी से गर्दा ही उड़ा दिया था. दिल्ली के गेंदबाज उनके सामने रहम की भीख मांगते नजर आए. छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन ने 273 रन की बेजोड़ पारी को अंजाम दिया था. उन्होंने अपनी इस पारी के दम पर टीम के स्कोर को 493 तक पहुंचाया. इस पारी में 21 चौके और 14 छक्के देखने को मिले. ईशान ने रणजी मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का रिकॉर्ड भी कायम किया था.

पंत के 252 रन

ईशान किशन शेर की तरह दहाड़े तो ऋषभ पंत भी कम नहीं थे. उनकी टीम को फॉलो ऑन मिला. पहली पारी में पंत ने 117 रन ठोके जबकि दूसरी पारी में 134 रन की पारी खेली. उन्होंने कुल 252 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 525 रन ठोक डाले. इसके बाद दोनों ने मुड़कर नहीं देखा और आज वर्ल्ड क्रिकेट में इन दोनों का नाम चलता है. पंत ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं और धोनी की कमी नहीं खलने दी.

ऋषभ पंत ने ईशान किशन से पहले टीम इंडिया में एंट्री मार ली थी. उन्होंने साल 2017 में टीम इंडिया में टी20 डेब्यू किया था जबकि 2018 में वनडे और टेस्ट में भी जगह बनाई. कार एक्सीडेंट के चलते पंत क्रिकेट से दूर हो गए, लेकिन कमबैक के बाद भी उनकी जगह टीम में पक्की है. दूसरी तरफ ईशान किशन ने 2021 में भारतीय टीम में एंट्री की थी, लेकिन उनके करियर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. भले ही ईशान कई महीनों से टीम इंडिया से बाहर हैं, लेकिन घरेलू से लेकर काउंटी क्रिकेट में ईशान के बल्ले से काफी रन देखने को मिले.