33 चौके.. 9 छक्के और 264 रन, भारतीय बल्लेबाज की विस्फोटक पारी, बेबस होकर तमाशा देखते रहे गेंदबाज

रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. 11 साल पहले आज ही के दिन रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. ईडन गार्डन्स पर रोहित शर्मा ने अपनी 264 रन की पारी में 173 गेंदों का सामना करते हुए 33 चौके और 9 छक्के लगाए थे. रोहित शर्मा ने 264 में से 186 रन चौकों और छक्कों से ही बनाए थे. रोहित शर्मा की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने यह मैच 153 रनों से जीता था.

भारतीय बल्लेबाज की आतंकित करने वाली पारी

रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर क्लास ली थी. तत्कालीन कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया में रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी थी. 11 साल पहले खेली गई रोहित शर्मा की इस यादगार पारी को बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. बीसीसीआई ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, '11 साल पहले रोहित शर्मा ने खेली थी 264 रनों की शानदार पारी.'

बेबस होकर तमाशा देखते रहे गेंदबाज

बीसीसीआई ने मैच की एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है, जिसमें रोहित शर्मा श्रीलंका के गेंदबाजों पर चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे हैं. बीसीसीआई ने लिखा, 'रोहित शर्मा ने एक अविश्वसनीय पारी खेलकर वनडे में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया. रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 173 गेंदों में 264 रन बनाए. 33 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के भी जड़े.' इस मैच में भारतीय टीम के तत्कालीन कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.

रोहित शर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी

टीम इंडिया के लिए मैदान पर रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी मैदान पर थी. रहाणे और शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन 24 गेंद में 28 रन बनाकर रहाणे पवेलियन लौटे. भारत का स्कोर 40 पर एक विकेट था. क्रीज पर मौजूद रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए अंबाती रायडू आए, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और 19 गेंद में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे. भारत का स्कोर 59 रन पर दो विकेट था. क्रीज पर रोहित शर्मा ने एक छोर संभाल रखा था, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था. क्रीज पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टीम को संभाला और 200 रनों की शानदार साझेदारी की.

भारत ने इस मैच को 153 रनों से जीत लिया

विराट जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 261 पहुंच चुका था. विराट ने 66 रनों की पारी खेली थी. भारत अब आसानी से 300 की दहलीज तक पहुंचता दिख रहा था, लेकिन रोहित शर्मा को कुछ और ही मंजूर था. सेंचुरी लगा चुके रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी में तेजी लाते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू किया. उन्होंने टीम के बाकी खिलाड़ी सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा के साथ साझेदारी निभाई और भारत को 404 स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में श्रीलंका की टीम 251 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत ने इस मैच को 153 रनों से जीत लिया.