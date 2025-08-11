जयसूर्या का सबसे बड़ा विवाद, लीक किया अपनी ही पत्नी का सेक्स टेप, क्रिकेट जगत में मचा था हड़कंप

Sanath Jayasuriya Wife: श्रीलंका के महान क्रिकेटर सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों और शतकों की झड़ी लगाई है. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) जब भी क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते तो गेंदबाजों में दहशत की लहर दौड़ जाती थी. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 21032 रन बनाए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में सनथ सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने 42 शतक ठोके थे. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 352 छक्के ठोकने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

जयसूर्या का सबसे बड़ा विवाद

सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने विरोधी टीम के गेंदबाज भी रहम की भीख मांगते हुए नजर आते थे. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) का क्रिकेट करियर जितना शानदार रहा, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों में रही. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने अपनी तीसरी पत्नी मलिका सिरिसेना से बदला लेने के लिए उनका आपत्तिजनक वीडियो टेप लीक करवा दिया था.

जयसूर्या ने लीक करवाया अपनी ही पत्नी का सेक्स टेप

साल 2017 में खबर आई थी कि सनथ जयसूर्या ने अपनी तीसरी पत्नी मलिका सिरिसेना (Maleeka Sirisena) का आपत्तिजनक सेक्स टेप लीक करवाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा उन्होंने बदला लेने के मकसद से किया था. इस सेक्स टेप के बारे में सबसे पहले श्रीलंका के अखबार ‘द कोलंबो टेलीग्राफ’ ने रिपोर्ट पब्लिश की थी. ‘द कोलंबो टेलीग्राफ’ ने दावा क‍िया था क‍ि सनथ जयसूर्या और उनकी एक्स वाइफ का सेक्‍स टेप लीक हो गया है. यह क्‍ल‍िप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

एक साल के अंदर ही टूट गई थी पहली शादी

एक्स वाइफ ने आरोप लगाया था कि यह सेक्‍स टेप सनथ जयसूर्या ने उनसे बदला लेने के लिए जारी करवाया है. इसके बाद सनथ जयसूर्या की एक्स वाइफ की ओर से उनकी एक दोस्‍त ने सायबर स‍िक्‍योर‍िटी सेल में श‍िकायत भी दर्ज कराई थी. जयसूर्या ने तीन बार शादी की और तीनों ही असफल रहीं. उनकी पहली शादी 1998 में एयर श्रीलंका की ग्राउंड होस्टेस सुमुदु करुणानायक से हुई. ये शादी एक साल के अंदर ही टूट गई थी.

जयसूर्या का मलिका सिरिसेना से अफेयर शुरू हुआ

वहीं, सनथ जयसूर्या ने साल 2000 में एयर होस्टेस संद्रा डिसिल्वा से दूसरी शादी की. इस शादी से उनके तीन बच्चे हैं. इसके बाद साल 2012 में सनथ जयसूर्या का मलिका सिरिसेना से अफेयर शुरू हुआ. मलिका सिरिसेना के लिए सनथ जयसूर्या ने अपनी दूसरी वाइफ संद्रा डिसिल्वा को तलाक दे दिया था.

जयसूर्या की तीसरी वाइफ पेशे से एक्ट्रेस थीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक सनथ जयसूर्या और मलिका सिरिसेना ने एक मंदिर में सीक्रेट मैरिज कर ली थी. सनथ जयसूर्या की तीसरी वाइफ मलिका सिरिसेना पेशे से एक्ट्रेस थीं.

सिरिसेना ने जयसूर्या को छोड़कर बिजनेसमैन से शादी कर ली

दोनों ने फरवरी 2012 में शादी की थी. हालांकि कुछ ही समय के बाद मलिका सिरिसेना ने सनथ जयसूर्या को छोड़कर एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी.

जयसूर्या ने तीसरी पत्नी का सेक्स टेप लीक करवाया

इसके बाद साल 2017 में खबर आई कि अपनी तीसरी पत्नी मलिका सिरिसेना के धोखे से नाराज होकर सनथ जयसूर्या ने उनका 'सेक्स टेप' लीक करवा दिया. साल 2017 में सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया था. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके बाद मलिका सिरिसेना ने सनथ जयसूर्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सनथ जयसूर्या ने इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया था.

सनथ जयसूर्या का क्रिकेट करियर

सनथ जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए 110 टेस्ट मैचों में 6,973 रन बनाए, जिसमें 14 शतक शामिल थे. 445 वनडे मैचों में जयसूर्या के बल्ले से 13,430 रन निकले, जिसमें उन्होंने 28 शतक जमाए. इंटरनेशनल क्रिकेट में जयसूर्या के नाम 440 विकेट दर्ज हैं. जयसूर्या ने साल 2011 में संन्यास लिया था.