जयसूर्या का सबसे बड़ा विवाद, लीक किया अपनी ही पत्नी का सेक्स टेप, क्रिकेट जगत में मचा था हड़कंप
Advertisement
trendingNow12875601
Hindi Newsक्रिकेट

जयसूर्या का सबसे बड़ा विवाद, लीक किया अपनी ही पत्नी का सेक्स टेप, क्रिकेट जगत में मचा था हड़कंप

Sanath Jayasuriya Wife: श्रीलंका के महान क्रिकेटर सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों और शतकों की झड़ी लगाई है. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) जब भी क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते तो गेंदबाजों में दहशत की लहर दौड़ जाती थी. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 21032 रन बनाए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में सनथ सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने 42 शतक ठोके थे. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 352 छक्के ठोकने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 11, 2025, 08:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जयसूर्या का सबसे बड़ा विवाद, लीक किया अपनी ही पत्नी का सेक्स टेप, क्रिकेट जगत में मचा था हड़कंप

Sanath Jayasuriya Wife: श्रीलंका के महान क्रिकेटर सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों और शतकों की झड़ी लगाई है. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) जब भी क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते तो गेंदबाजों में दहशत की लहर दौड़ जाती थी. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 21032 रन बनाए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में सनथ सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने 42 शतक ठोके थे. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 352 छक्के ठोकने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

जयसूर्या का सबसे बड़ा विवाद

सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने विरोधी टीम के गेंदबाज भी रहम की भीख मांगते हुए नजर आते थे. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) का क्रिकेट करियर जितना शानदार रहा, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों में रही. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने अपनी तीसरी पत्नी मलिका सिरिसेना से बदला लेने के लिए उनका आपत्तिजनक वीडियो टेप लीक करवा दिया था.

fallback  

जयसूर्या ने लीक करवाया अपनी ही पत्नी का सेक्स टेप

साल 2017 में खबर आई थी कि सनथ जयसूर्या ने अपनी तीसरी पत्नी मलिका सिरिसेना (Maleeka Sirisena) का आपत्तिजनक सेक्स टेप लीक करवाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा उन्होंने बदला लेने के मकसद से किया था. इस सेक्स टेप के बारे में सबसे पहले श्रीलंका के अखबार ‘द कोलंबो टेलीग्राफ’ ने रिपोर्ट पब्लिश की थी. ‘द कोलंबो टेलीग्राफ’ ने दावा क‍िया था क‍ि सनथ जयसूर्या और उनकी एक्स वाइफ का सेक्‍स टेप लीक हो गया है. यह क्‍ल‍िप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

fallback

एक साल के अंदर ही टूट गई थी पहली शादी

एक्स वाइफ ने आरोप लगाया था कि यह सेक्‍स टेप सनथ जयसूर्या ने उनसे बदला लेने के लिए जारी करवाया है. इसके बाद सनथ जयसूर्या की एक्स वाइफ की ओर से उनकी एक दोस्‍त ने सायबर स‍िक्‍योर‍िटी सेल में श‍िकायत भी दर्ज कराई थी. जयसूर्या ने तीन बार शादी की और तीनों ही असफल रहीं. उनकी पहली शादी 1998 में एयर श्रीलंका की ग्राउंड होस्टेस सुमुदु करुणानायक से हुई. ये शादी एक साल के अंदर ही टूट गई थी.

fallback

जयसूर्या का मलिका सिरिसेना से अफेयर शुरू हुआ

वहीं, सनथ जयसूर्या ने साल 2000 में एयर होस्टेस संद्रा डिसिल्वा से दूसरी शादी की. इस शादी से उनके तीन बच्चे हैं. इसके बाद साल 2012 में सनथ जयसूर्या का मलिका सिरिसेना से अफेयर शुरू हुआ. मलिका सिरिसेना के लिए सनथ जयसूर्या ने अपनी दूसरी वाइफ संद्रा डिसिल्वा को तलाक दे दिया था.

fallback

जयसूर्या की तीसरी वाइफ पेशे से एक्ट्रेस थीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक सनथ जयसूर्या और मलिका सिरिसेना ने एक मंदिर में सीक्रेट मैरिज कर ली थी. सनथ जयसूर्या की तीसरी वाइफ मलिका सिरिसेना पेशे से एक्ट्रेस थीं.

fallback

सिरिसेना ने जयसूर्या को छोड़कर बिजनेसमैन से शादी कर ली

दोनों ने फरवरी 2012 में शादी की थी. हालांकि कुछ ही समय के बाद मलिका सिरिसेना ने सनथ जयसूर्या को छोड़कर एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी.

fallback

जयसूर्या ने तीसरी पत्नी का सेक्स टेप लीक करवाया

इसके बाद साल 2017 में खबर आई कि अपनी तीसरी पत्नी मलिका सिरिसेना के धोखे से नाराज होकर सनथ जयसूर्या ने उनका 'सेक्स टेप' लीक करवा दिया. साल 2017 में सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया था. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके बाद मलिका सिरिसेना ने सनथ जयसूर्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सनथ जयसूर्या ने इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया था.

fallback

सनथ जयसूर्या का क्रिकेट करियर 

सनथ जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए 110 टेस्ट मैचों में 6,973 रन बनाए, जिसमें 14 शतक शामिल थे. 445 वनडे मैचों में जयसूर्या के बल्ले से 13,430 रन निकले, जिसमें उन्होंने 28 शतक जमाए. इंटरनेशनल क्रिकेट में जयसूर्या के नाम 440 विकेट दर्ज हैं. जयसूर्या ने साल 2011 में संन्यास लिया था.

About the Author
author img
तरुण वर्मा

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
#Breaking news
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
;