विराट की कप्तानी में खत्म हो गया था रोहित के जिगरी यार का करियर, खूब बेले पापड़, फिर भी BCCI ने नहीं दिया भाव

विराट कोहली जब टेस्ट के कप्तान हुआ करते थे, तब उनकी कप्तानी में रोहित शर्मा के एक जिगरी यार का टेस्ट करियर खत्म हो गया था. पहले रोहित शर्मा को सिर्फ वनडे और टी20 क्रिकेट में अच्छा बल्लेबाज माना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी महानता के स्तर को छुआ. बता दें कि रोहित शर्मा ने जब टीम इंडिया में टेस्ट ओपनर के तौर पर अपनी जगह पक्की की थी तो इसके चलते एक बल्लेबाज का टेस्ट करियर हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया.

विराट की कप्तानी में खत्म हो गया था रोहित के जिगरी यार का करियर

रोहित शर्मा ने जब टीम इंडिया में टेस्ट ओपनर के तौर पर अपना दबदबा बनाया तभी से कई ओपनर्स को टीम से बाहर ही बैठना पड़ा. इन्हीं खिलाड़ियों में से एक दिग्गज का टेस्ट करियर ही खत्म हो गया. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा का ही जिगरी दोस्त है. रोहित शर्मा के दोस्त शिखर धवन टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हुआ करते थे. शिखर धवन ने मोहाली में अपने डेब्यू टेस्ट में 16 मार्च 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 174 गेंदों पर 187 रन ठोक दिए थे. शिखर धवन की पारी में 33 चौके और 2 छक्के शामिल रहे.

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टीम इंडिया को कई यादगार पल दिए

बाएं हाथ के इस विस्फोटक ओपनर शिखर धवन ने टीम इंडिया को कई यादगार पल दिए हैं. शिखर धवन ने अपने टेस्ट डेब्यू में केवल 85 गेंदों ही शतक ठोक दिया था. शिखर धवन टेस्ट डेब्यू पर दुनिया में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए थे. शिखर धवन भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम के मजबूत स्तंभ रहे हैं. शिखर धवन ने भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है. शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए 34 टेस्ट मैचों में 2315 रन, 167 वनडे मैचों में 6793 रन बनाए और 68 T20I मैचों में 1759 रन बनाए हैं.

BCCI ने नहीं दिया भाव

बता दें कि साल 2024 में शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. शिखर धवन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच सितंबर 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल के मैदान पर खेला था. इस मैच के बाद शिखर धवन की टेस्ट टीम में कभी भी वापसी नहीं हो पाई. अक्टूबर 2019 में तत्कालीन कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा को परमानेंट टेस्ट ओपनर बना दिया. इसी के साथ ही शिखर धवन के लिए भारतीय टेस्ट टीम के दरवाजे बंद हो गए.

रोहित के साथ थी सुपरहिट जोड़ी

2013 चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा और शिखर धवन को ओपनिंग करने के लिए उतारा था. तभी से ये दोनों भारतीय बल्लेबाजी की नींव बन गए थे. इन्होंने मिलकर टॉप ऑर्डर में ढेरों रन कूटे थे. रोहित के साथ धवन ने दुनिया के हर मैदान में रन बनाए. बड़े से बड़े गेंदबाज इन की बल्लेबाजी देखकर दांतो तले उंगलियां दबा लेते थे. हालांकि शिखर धवन का इंटरनेशनल करियर उम्मीद के मुताबिक ज्यादा लंबा नहीं चल पाया.

टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर माना जाता था

शिखर धवन को टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर माना जाता था. दिग्गज ओपनर शिखर धवन के पास बड़े टूर्नामेंट जिताने का अनुभव रहा है. भारत ने साल 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, जिसमें शिखर धवन का बड़ा रोल रहा था. साल 2013 में शिखर धवन ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 363 रन बनाए थे. शिखर धवन के आंकड़ों को देखा जाए तो वह क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अव्वल खिलाड़ी दिखाई देते थे. शिखर धवन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2022 में बांग्लादेश दौरे पर खेला था. शिखर धवन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में आखिरी वनडे मैच खेला था. शिखर धवन ने 7 सितंबर 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. 29 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ शिखर धवन ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था.