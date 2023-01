Shubman Gill: जब शुभमन गिल ने मैदान पर खो दिया आपा, अंपायर को दी थीं गालियां और फिर...

Shubman Gill GF: टीम इंडिया के लिए युवा इन दिनों कमाल कर रहे हैं. कुछ रोज पहले ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था. वहीं अब न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी जड़ दी. शुभमन गिल ने 149 गेंदों पर 208 रन ठोक डाले. इस पारी में 9 छक्के और 19 चौके शामिल थे. शुभमन गिल ने इस पारी के दौरान यह साबित किया कि उनके लिए कितना धैर्य है. लेकिन एक जमाना वो भी था, जब इस गंभीर दिखने वाले खिलाड़ी ने जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले इस खेल का सिर शर्म से झुका दिया था.

दरअसल वक्त था 2020 का. मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में दिल्ली और पंजाब के बीच मैच चल रहा था. शुभमन गिल अपनी घरेलू टीम यानी पंजाब से खेल रहे थे. मगर मुकाबले के पहले ही दिन बवाल मच गया. शुभमन गिल ने आउट होने के बावजूद फील्ड छोड़ने से मना कर दिया. इस मैच में टॉस पंजाब ने जीता था. ओपनिंग की कमान शुभमन गिल और सनवीर सिंह के पास थी.

