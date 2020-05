74 साल में भी नहीं टूटा इन 2 भारतीयों का ये नायाब रिकॉर्ड, जानिए डिटेल

नई दिल्ली: कुछ रिकॉर्ड खेलों की दुनिया में सदा के लिए बन जाते हैं यानी ये रिकॉर्ड ऐसे होते हैं कि इन्हें अजेय मान लिया जाता है. ऐसा ही एक रिकॉर्ड 74 साल पहले आज ही के दिन इंग्लैंड की धरती पर 2 भारतीय क्रिकेटर्स शूटे बनर्जी (Shute Banerjee) और चंदू सरवटे (Chandu Sarwate) की जोड़ी ने बनाया था. इन दोनों ने 10वें यानी आखिरी विकेट के लिए क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड तो बनाया ही था. साथ में दोनों ने ही शतक भी ठोक दिए थे, जो आज तक दोबारा कोई नंबर 10 और 11 बल्लेबाज नहीं दोहरा पाए हैं. बनर्जी और सरवटे के इस रिकॉर्ड ने न केवल टीम इंडिया को इंग्लैंड की धरती पर जीत का स्वाद चखाया था बल्कि आने वाले टाइम की भारतीय क्रिकेट का भी नजारा दुनिया को करा दिया था.

सरे के साथ द ओवल मे था टूर मैच

भारतीय टीम 1936 के इंग्लैंड दौरे के 10 साल बाद 1946 में पहली बार विदेशी दौरे पर आई थी. टूर मैचों में पहला मुकाबला वूरस्टरशायर से 16 रन से हारने के बाद दूसरे मैच में बारिश के कारण आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रा खेलना पड़ा था. तीसरे टूर मैच में द ओवल के मैदान पर सरे के साथ मुकाबला था, जिसके लिए एलक बेडसर और एल्फ गोवर सरीखे दिग्गज गेंदबाज खेल रहे थे. टीम इंडिया के लिए दिक्कत ये हुई कि मैच में उसे अपने दोनों स्टार खिलाड़ियों लाला अमरनाथ और कप्तान नवाब पटौदी सीनियर के बिना उतरना था.

इन दोनों की ही तबीयत खराब थी. द ओवल स्टेडियम सेकंड वर्ल्ड वार में बंदी गृह बनाए जाने और जर्मन विमानों की बमबारी का शिकार होने के चलते भयावह दिखता था. ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान विजय मर्चेंट ने शनिवार को चालू हुए मैच में टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया. मर्चेंट (53) और गुल मोहम्मद (89) के बीच तीसरे विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी के बावजूद बेडसर (5 विकेट) की गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया के 9 विकेट 205 रन पर गिर गए.

सरे के कप्तान ने सोचा पारी खत्म, बुलाया ग्राउंड्समैन को रोलर के लिए

सरे के कप्तान बेनेट ने सोचा कि भारतीय पारी बस कुछ मिनटों की ही मेहमान बची है. इसलिए उन्होंने ग्राउंड्समैन को बुलाकर ये समझाना चालू कर दिया कि उन्हें अपनी टीम की बल्लेबाजी से पहले पिच पर कौन सा रोलर चलवाना है.

4:03 बजे पिच पर पहुंचे बनर्जी

टीम के 9 विकेट गिरने के बाद चालू हुई बनर्जी और सरवटे की ऐतिहासिक साझेदारी. जब नंबर 11 के तौर पर बनर्जी पिच पर पहुंचे तो शाम के 4.03 बजे थे. दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी चालू की. ऑफ साइड पर दोनों के शाट्स का सरे के गेंदबाजों पर कोई जवाब नहीं था. इस दौरान 39 वर्षीय एल्फ गोवर के चोटिल हो जाने का भी फायदा सरवटे और बनर्जी की जोड़ी को मिला. शनिवार का खेल खत्म होने तक सरवटे ने 107 रन बना लिए थे और बनर्जी 87 रन पर नाटआउट टिके हुए थे. दोनों ने महज 2 घंटे के खेल में 193 रन की साझेदारी कर ली थी.

रविवार को आराम के दिन के बाद सोमवार सुबह 11.30 बजे खेल चालू हुआ तो दर्शकों और मीडियाकर्मियों की भीड़ देखने लायक थी. सभी को महज ये जिज्ञासा थी कि ये जोड़ी 1919 में बनी 10वें विकेट की 307 रन की रिकार्ड साझेदारी तोड़ पाएगी या नहीं. बनर्जी के लेग साइड में गेंद को पुश करके तेजी से अपना 99वां रन लेने के साथ ही इस जोड़ी ने 1909 में केंट काउंटी के फ्रेंक वूली और एल्बर्ट फील्डर की 235 रन की साझेदारी का रिकार्ड तोड़ दिया, जो उस समय तक इंग्लैंड की धरती पर 10वें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी थी.

Only instance of No.10 & No.11 scoring a Hundred#OnThisDay in 1946, Chandu Sarwate (124*) & Shute Banerjee (121) became the only no.10 & 11 to score a FC hundred in same innings - v Surrey at Oval.

Both added 249 for last wicket - 2nd highest partnership for 10th wicket in FC. pic.twitter.com/fboseuP5z0

