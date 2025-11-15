T20I में 300 रन का प्रचंड रिकॉर्ड, मामूली अंतर से चूक गया भारत, गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये बल्लेबाज

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बार ऐसा तूफान मचाया कि 300 रन का ऐतिहासिक स्कोर भी आसानी से पार हो जाता. भारत तब इस महारिकॉर्ड से केवल 3 रन ही दूर रह गया था, नहीं तो आज वह इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और नेपाल के एलीट क्लब में शामिल होता. दुनिया में सिर्फ 3 टीमें ही ऐसी हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 300 या उससे ज्यादा रन का स्कोर खड़ा किया है. इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और नेपाल की टीमों ने यह कमाल किया है.

T20I में 300 रन का प्रचंड रिकॉर्ड

मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे की टीम ने 23 अक्टूबर 2024 को जाम्बिया के खिलाफ ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका के क्वालीफायर ग्रुप बी मैच में महज 20 ओवरों में 344 रन का माउन्ट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था. यह स्कोर मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. जिम्बाब्वे से पहले नेपाल की टीम ने 27 सितंबर 2023 को मंगोलिया के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे पहले 300 रन का आंकड़ा पार किया था. नेपाल की टीम ने उस मैच में 314/3 का स्कोर खड़ा किया था. 12 सितंबर 2025 को इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 304/2 का स्कोर बनाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये बल्लेबाज

भारत के पास भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार 300 रन का स्कोर खड़ा करने का मौका आया था, लेकिन वह महज 3 रन से चूक गया. भारत ने 12 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 6 विकेट गंवाकर 297 रन का स्कोर खड़ा किया था. भारत तब 300 रन के स्कोर से केवल 3 रन ही दूर रह गया था. संजू सैमसन ने उस मैच में भारत के लिए 47 गेंदों पर 111 रनों की पारी खेली थी. संजू सैमसन की पारी में 11 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. संजू सैमसन बांग्लादेश के गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसे थे. वहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 35 गेंदों पर 75 रन कूट दिए थे. भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ यह मैच 133 रन से जीता था.

मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर:

1. जिम्बाब्वे - 344/4 (बनाम जाम्बिया)

2. नेपाल - 314/3 (बनाम मंगोलिया)

3. इंग्लैंड - 304/2 (बनाम साउथ अफ्रीका)

4. भारत - 297/6 (बनाम बांग्लादेश)

5. जिम्बाब्वे - 286/5 (बनाम सेशेल्स)

6. भारत - 283/1 (बनाम साउथ अफ्रीका)