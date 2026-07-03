9 साल पहले 'विराट ब्रिगेड' ने किया था 'लंका दहन', अब शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका, भारत के सामने अग्निपरीक्षा

भारतीय क्रिकेट टीम 9 साल बाद श्रीलंका का टेस्ट दौरा करेगी और कप्तान शुभमन गिल की सेना की यहां सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा होगी. टीम इंडिया ने आखिरी बार साल 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था. विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने तब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया था. श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में खेली गई उस टेस्ट सीरीज में शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 358 रन बनाए थे और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 17 विकेट झटके थे. भारतीय क्रिकेट टीम ने इस तरह 9 साल पहले विराट कोहली की कप्तानी में लंका दहन किया था.
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने श्रीलंका में भारत की दो मैचों की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी किया है. ये दोनों मैच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल के तहत अगस्त में खेले जाएंगे. पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल के गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. यह सीरीज साल 2017 के बाद श्रीलंका में भारत का पहला टेस्ट दौरा होगा. आने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में श्रीलंका में भारत का पहला असाइनमेंट भी होगी. दोनों टीमें 2025-27 WTC स्टैंडिंग में अहम प्वाइंट्स के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत करना चाहेंगी.
भारत दो बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो पहुंचा है, लेकिन कभी WTC का खिताब नहीं जीत पाया, अभी स्टैंडिंग में पांचवें नंबर पर है, जबकि श्रीलंका छठे नंबर पर है. भारत इस साल नवंबर-दिसंबर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा भी करेगा. भारत ने शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ खेलकर अच्छी शुरुआत की थी और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज जीती थी. हालांकि, पिछले साल साउथ अफ्रीका ने मेजबान टीम को उनके ही घर में बुरी तरह हराया था, जिससे बल्लेबाजों की स्पिन खेलने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठे थे. श्रीलंका के स्पिनर अपनी घरेलू पिच पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक और कड़ी चुनौती पेश करेंगे.
भारत और श्रीलंका के बीच दोनों टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे. भारत और श्रीलंका के लिए यह दो मुकाबलों की सीरीज बेहद अहम है. दोनों टीमें डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में ऊपर चढ़ना चाहती हैं. मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र की प्वाइंट्स टेबल में, शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 9 मुकाबलों के बाद 48.15 के प्वाइंट्स प्रतिशत (पीसीटी) के साथ पांचवें स्थान पर है.वहीं, श्रीलंका 44.44 के पीसीटी के साथ छठे पायदान पर है. इस दो मुकाबलों की सीरीज में जीत किसी भी टीम को टॉप-2 में जगह बनाने और फाइनल में पहुंचने की कोशिश में बहुत काफी मदद करेगी.