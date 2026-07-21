सुंदर पर सस्पेंस... बुमराह-जडेजा की होगी टीम इंडिया में वापसी, श्रीलंका टूर के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

पिछले महीने अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट के लिए चुनी गई टीम में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा की वापसी की उम्मीद है. यह देखना बाकी है कि अगर वॉशिंगटन फिट नहीं हो पाते हैं तो क्या हर्ष दुबे अपनी जगह बनाए रखेंगे. जडेजा को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में मौका नहीं मिला था. मानव सुथार और कुलदीप यादव के अपनी जगह बनाए रखने की संभावना है, जबकि तेज गेंदबाजी यूनिट में मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा के शामिल होने की उम्मीद है. नितीश कुमार रेडडी पर भी भी फैसला लिया जा सकता है.