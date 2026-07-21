सुंदर पर सस्पेंस... बुमराह-जडेजा की होगी टीम इंडिया में वापसी, श्रीलंका टूर के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

भारत का यूके टूर खत्म हो चुका है, जहां टीम इंडिया को एक भी जीत नहीं मिली. बात चाहे टी20 सीरीज की हो या फिर वनडे की, टीम इंडिया फिसड्डी दिखी. यहां तक आयरलैंड जैसी अंडरडॉग टीम के खिलाफ भी जीत नसीब नहीं हुई. अब बारी श्रीलंका दौरे की है और जल्द ही टीम इंडिया का स्क्वॉड का ऐलान होने वाला है. अभी तक टीम में इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. वाशिंगटन सुंदर पर सस्पेंस है, लेकिन टीम के स्टार प्लेयर्स जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा की वापसी होगी.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम के चयन पर चयनकर्ताओं की बैठक जल्द होगी. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है जहां दो टेस्ट की सीरीज होगी. टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की फिटनेस को लेकर सस्पेंस है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उनके दाहिने पैर की हैमस्ट्रिंग की समस्या थी, जिसके चलते लॉर्ड्स में नहीं खेले थे.
रिपोर्ट के मुताबिक लंदन पहुंचने पर उनका दर्द कम हो गया था, लेकिन उन्हें स्कैन करवाने के लिए कहा गया. अब एक्सपर्ट्स की राय के लिए रिपोर्ट भेजी गई है. यह भी माना जा रहा है कि अगर यह सिर्फ महज ग्रेड-1 की चोट है, फिर भी 26 वर्षीय खिलाड़ी को पूरी तरह से मैच के लिए फिट होने में कम से कम दो हफ़्ते लग सकते हैं. टीम इंडिया 4 अगस्त को ही श्रीलंका के लिए रवाना होगी और टेस्ट सीरीज से पहले एक अभ्यास मैच भी खेलेगी.
पिछले महीने अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट के लिए चुनी गई टीम में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा की वापसी की उम्मीद है. यह देखना बाकी है कि अगर वॉशिंगटन फिट नहीं हो पाते हैं तो क्या हर्ष दुबे अपनी जगह बनाए रखेंगे. जडेजा को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में मौका नहीं मिला था. मानव सुथार और कुलदीप यादव के अपनी जगह बनाए रखने की संभावना है, जबकि तेज गेंदबाजी यूनिट में मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा के शामिल होने की उम्मीद है. नितीश कुमार रेडडी पर भी भी फैसला लिया जा सकता है.
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हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारत को टेस्ट मैचों में संघर्ष करना पड़ा है. उन्हें घरेलू मैदान पर न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ़्रीका से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उन्हें श्रीलंका में एक मजबूत सीरीज़ की जरूरत है. श्रीलंका दौरे के बाद, भारत न्यूज़ीलैंड में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा और उसके बाद घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाँच टेस्ट मैचों की मेज़बानी करेगा.