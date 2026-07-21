Add Zee Business As A Preferred Source
App

सुंदर पर सस्पेंस... बुमराह-जडेजा की होगी टीम इंडिया में वापसी, श्रीलंका टूर के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

भारत का यूके टूर खत्म हो चुका है, जहां टीम इंडिया को एक भी जीत नहीं मिली. बात चाहे टी20 सीरीज की हो या फिर वनडे की, टीम इंडिया फिसड्डी दिखी. यहां तक आयरलैंड जैसी अंडरडॉग टीम के खिलाफ भी जीत नसीब नहीं हुई. अब बारी श्रीलंका दौरे की है और जल्द ही टीम इंडिया का स्क्वॉड का ऐलान होने वाला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:15 PM IST
सुंदर पर सस्पेंस... बुमराह-जडेजा की होगी टीम इंडिया में वापसी, श्रीलंका टूर के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?
Image Credit: bcci

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सोने की कीमत स्थिर, चांदी में ₹5000 का उछाल; जानें उत्तराखंड के शहरों में आज के भाव
चांदी का भाव13 min ago
2
Samsung17 min ago
3
haridwar news18 min ago
4
entertainment19 min ago
5
Hockey24 min ago