भारत के नए टी20 कप्तान का आज ऐलान, आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का होगा सेलेक्शन

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आज से भारतीय क्रिकेट टीम का नया दौर शुरू होने वाला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी आज एक बड़ी मीटिंग कर सकती है, जिसमें भारत के नए टी20 कप्तान का ऐलान किया जा सकता है.सेलेक्शन कमिटी इस मीटिंग में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के अलावा एशियन गेम्स के लिए भारत की टी20 टीम चुन सकती है. श्रेयस अय्यर भारत के नए T20 कप्तान बन सकते हैं. वहीं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल दौरे और एशियन गेम्स के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री मिल सकती है.
सूर्यकुमार यादव, जिनकी कप्तानी में भारत ने इस साल की शुरुआत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता था, उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है और टी20 टीम से भी बाहर किया जा सकता है. इसकी वजह सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म, फिटनेस से जुड़ी दिक्कतें और उनकी उम्र है. सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर भारत के T20I कप्तान के पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं. भारत के लिए सूर्यकुमार यादव के टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो पिछली 8 पारियों में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है. रिपोर्ट के अनुसार, 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए उतरने से पहले अपनी दाएं हाथ की कलाई पर कॉटन पैड लगाते थे और फिर उस पर टेप बांधते थे.
सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 12, 32, 34, 18, 33, 18, 11 और 0 रन के स्कोर बनाए हैं. भले ही सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है, लेकिन रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं कि अब वह भारत के टी20 कप्तान बने रहने के लायक नहीं है. बल्लेबाजी में खराब फॉर्म, कलाई से जुड़ी चिंताएं और सूर्यकुमार यादव की बढ़ती उम्र, इन सभी बातों का असर आखिरकार सेलेक्टर्स के T20I कप्तानी से जुड़े फैसले पर पड़ा है. श्रेयस अय्यर को टी20 की कप्तानी इसलिए भी मिल सकती है, क्योंकि IPL में उनकी कप्तानी शानदार रही है. वे इकलौते ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने तीन अलग-अलग IPL टीमों, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स को IPL फाइनल तक पहुंचाया है. श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2024 की ट्ऱॉफी भी जिताई थी.
सेलेक्टर्स को उनकी रणनीतिक काबिलियत पर भरोसा है. 31 साल के श्रेयस अय्यर के नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर में खेलने की भी उम्मीद है. तिलक वर्मा के उपकप्तान बनने की चर्चा है और वे इस साल के आखिर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारत की कप्तानी भी कर सकते हैं. सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम के ऐलान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय हो सकते हैं, जबकि प्रिंस यादव और हर्ष दुबे भी नए चेहरों के तौर पर दौड़ में शामिल हैं.
सेलेक्टर्स के सामने एक और मुद्दा यह होगा कि क्या अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को IPL 2026 में 28 विकेट लेने के बाद टीम इंडिया में वापस बुलाया जाए या नहीं. हालांकि, 2028 ओलंपिक और टी20 वर्ल्ड कप 2028 को ध्यान में रखते हुए, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी से उम्मीद है कि वे तुरंत की जरूरतों और लंबी अवधि की योजना के बीच संतुलन बनाएगी.