हरियाणा से अचानक एस्टोनिया पहुंचा ये भारतीय, गूगल पर किया ये सर्च और बन गया क्रिकेटर, फिर 27 गेंद पर ठोका T20I शतक

यह कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है. भारत के हरियाणा का रहने वाला एक शख्स यूरोपीय देश एस्टोनिया पहुंचता है. फिर वह अपने चाचा के रेस्टोरेंट में काम करता है. इस दौरान वह गूगल पर कुछ ऐसा सर्च करता है, जिससे अचानक उसकी जिंदगी बदल जाती है. वह क्रिकेटर बन जाता है और एस्टोनिया के लिए क्रिकेट खेलने लगता है. एक दिन ऐसा आता है, जब वह 27 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है.
यह रोमांचक कहानी भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान की है. साहिल चौहान वह शख्स हैं, जिनके नाम पर मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज-तर्रार और विस्फोटक शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंद पर शतक ठोक दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 351.21 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 144 रन बनाए. साहिल चौहान ने अपनी पारी में 6 चौकों के साथ 18 गगनचुंबी छक्के उड़ाए.
साहिल चौहान ने खुद एक बार बताया कि वह किस तरह हरियाणा से एस्टोनिया पहुंचे और फिर अचानक क्रिकेटर भी बन गए. साहिल चौहान ने गूगल पर कुछ ऐसा सर्च किया, जिससे वह क्रिकेटर बन गए. साहिल चौहान ने एक बार 'FanCode' को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, 'मैं अगर एस्टोनिया पहुंचा तो उसके पीछे मेरे अंकल (चाचा) का बहुत बड़ा हाथ है. एस्टोनिया में आकर मैंने अपने अंकल के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया. कुछ समय बाद मैंने गूगल पर यह सर्च किया कि क्या एस्टोनिया भी क्रिकेट खेलता है, क्योंकि यहां जब मैं आया तब मैंने क्रिकेट खेलना साल 2019 में स्टार्ट किया था.'
साहिल चौहान ने आगे कहा, 'गूगल पर सर्च करते-करते मुझे एस्टोनिया टीम से कॉन्टैक्ट करने की जानकारी मिली. इसके बाद मैंने उन्हें फोन करके पूछा कि क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं. इसके बाद मुझे जवाब मिलता है, 'हां'. साहिल चौहान ने कहा कि इसके बाद तो मैंने एस्टोनिया के लिए क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया.' हरियाणा के एक गांव के रहने वाले साहिल चौहान को एस्टोनिया जाने के बाद ही क्रिकेट में अपनी असली पहचान मिली, उन्हें पहले तक कोई नहीं जानता था.
T20I में 27 गेंद पर सबसे तेज शतक लगाने के बाद वे दुनिया भर में मशहूर हो गए. भारत में जन्मे साहिल चौहान ने बताया था कि भारतीय ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा उनके आदर्श हैं. साहिल चौहान ने 'FanCode' से कहा था, 'जब से मैंने रोहित शर्मा को खेलते देखा है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन बन गया हूं. वे एक शानदार खिलाड़ी हैं जो कोई दबाव नहीं लेते. हालात चाहे कैसे भी हों, वे हमेशा अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. उनके हुक शॉट्स मुझे बहुत पसंद हैं.'