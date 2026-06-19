भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक जड़ चुके हैं और वह सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 16 शतक ही दूर हैं. विराट कोहली जब किसी भी इंटरनेशनल मैच में खेलने उतरते हैं, तो बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूटते हैं. IPL 2026 के बाद से ही विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण क्रिकेट के मैदान से दूर हैं.
85 शतक जड़ने वाले विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर वापसी कब करेंगे, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट से काफी हद तक उबर चुके हैं और इंग्लैंड में होने वाली अगली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी करने की राह पर हैं. एक सूत्र ने कहा, 'कोहली ने अपना रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया है और उनकी चोट तेजी से ठीक हो रही है. उम्मीद है कि वह जल्द ही अपनी फिटनेस जांच और मंजूरी के लिए BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे.'
सूत्र ने कहा, 'अगर उनकी रिकवरी योजना के अनुसार होती है, तो विराट कोहली के इंग्लैंड सीरीज में टीम में वापसी करने की उम्मीद है.' इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का चयन इस हफ्ते के आखिर में किया जाएगा. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने गुरुवार को बताया, 'इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम चुनने के लिए चयन समिति की बैठक अगले तीन-चार दिनों में होगी.' भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 14 से 19 जुलाई तक खेली जाएगी, जिसके मैच बर्मिंघम, कार्डिफ और लॉर्ड्स में होंगे.
37 वर्षीय कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही घरेलू वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे, उनकी जगह ओपनर यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया था. यह स्टार बल्लेबाज जाने-माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दिनशॉ पारदीवाला से सलाह ले रहे हैं, जो मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हैं और BCCI के कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर काम करते हैं.
IPL 2026 फाइनल में 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाने के दौरान विराट कोहली को हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी. इस पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 156 रन का लक्ष्य हासिल किया और लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता था. मंगलवार को ऑनलाइन कई तस्वीरें सामने आईं जिनमें कोहली लंदन में अपने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथी खिलाड़ी और इंग्लिश बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स के साथ समय बिताते दिखे. T20I और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद, विराट कोहली अब भारत के लिए केवल वनडे खेलते हैं. वह पिछली बार जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेले थे, जहां उन्होंने 80 की औसत और 105.26 के स्ट्राइक रेट से 240 रन बनाकर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे.