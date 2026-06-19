Add Zee Business As A Preferred Source
App

85 शतक जड़ने वाले विराट कोहली कब करेंगे वापसी? महान बल्लेबाज की ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठेंगे फैंस

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक जड़ चुके हैं और वह सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 16 शतक ही दूर हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 19, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:43 AM IST
85 शतक जड़ने वाले विराट कोहली कब करेंगे वापसी? महान बल्लेबाज की ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठेंगे फैंस

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
85 शतक जड़ने वाले विराट कब करेंगे वापसी? महान बल्लेबाज की खबर सुनकर झूम उठेंगे फैंस
Virat Kohli2 min ago
2
Sajjad Nomani10 min ago
3
Abhishek Banerjee35 min ago
4
Kiradu Temple36 min ago
5
UK38 min ago