Advertisement
trendingNow13121309
Hindi Newsक्रिकेटतो संन्यास ले लेते सचिन तेंदुलकर? इस धाकड़ क्रिकेटर ने मनाया तो बदल लिया था फैसला, नहीं तो वक्त से पहले खत्म हो जाता करियर

तो संन्यास ले लेते सचिन तेंदुलकर? इस धाकड़ क्रिकेटर ने मनाया तो बदल लिया था फैसला, नहीं तो वक्त से पहले खत्म हो जाता करियर

Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 100 शतक लगाए हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि कामयाबी से भरपूर अपने करियर के बीच में ही सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते थे. अगर ये अनर्थ हो जाता तो सचिन 2011 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाते.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 24, 2026, 06:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X - ICC)
Photo Credit (X - ICC)

Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 100 शतक लगाए हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि कामयाबी से भरपूर अपने करियर के बीच में ही सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते थे. अगर ये अनर्थ हो जाता तो सचिन 2011 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाते. वर्ल्ड कप 2011 को हासिल करने में सचिन ने खूब मेहनत की थी. 

2007 साल के वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ जैसे धुरंधर बल्लेबाज शामिल थे, लेकिन टीम इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर पहले ही राउंड में बाहर हो गई. टीम इंडिया जब भारत लौटी तो फैंस के खिलाड़ियों के पुतले फूंकना शुरू कर दिए. 

संन्यास लेने वाले थे सचिन तेंदुलकर?

2007 साल के वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की हार से दुखी होकर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) क्रिकेट से संन्यास लेने वाले थे. सचिन ने खुद इस बात का खुलासा अपनी ऑटोबायग्राफी ‘प्लेइंग इट माय वे’ में किया है. सचिन ने खुलासा किया कि उनकी मनोदशा बहुत खराब थी और वह क्रिकेट से संन्यास लेने वाले थे, लेकिन एक इंसान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. उस समय सचिन तेंदुलकर की उम्र 34 साल की थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस इंसान ने सचिन को संन्यास लेने से रोका

सचिन तेंदुलकर को वक्त से पहले संन्यास लेने से रोकने वाले वह इंसान और कोई नहीं, बल्कि वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज सर विव रिचर्ड्स थे. सचिन ने बताया कि विव रिचर्ड्स ने वेस्टइंडीज से मुझे फोन किया और हमने करीब 45 मिनट तक बात की. उन्होंने कहा कि मुझमें बहुत क्रिकेट बाकी है. इसलिए मुझे खेल छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए.

सचिन ने माना अपना आदर्श 

सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब में कहा, 'जब मैं बड़ा हो रहा था तो विव मेरे हीरो थे और हमेशा रहेंगे. वे मेरे साथ छोटे भाई जैसा बर्ताव करते हैं. इसलिए जब उन्होंने मुझे फोन करके खेलते रहने को कहा तो इसका मेरे लिए बड़ा महत्व था. मैंने खेलना जारी रखा और 2008 में सिडनी में शतक लगाकर फॉर्म में लौट आया.' बता दें कि सचिन ने अपने करियर के दौरान वनडे में 18,426 और टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Sachin Tendulkar

Trending news

कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 40...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 40...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
Kerala News
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
pawan hans helicopter crash
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
Kashmir
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
Rahul Gandhi
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
Telangana
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान