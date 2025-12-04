Advertisement
Explained: कब प्रयोग बंद करेंगे गौतम गंभीर? टीम इंडिया की मजबूती ही बनी कमजोरी, लगातार दो वनडे में खुल गई पोल

India vs South Africa: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में दूसरा वनडे मैच हार गई. इसके साथ ही सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई. तीसरा मुकाबला विशाखापत्तनम में 6 दिसंबर को खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत वनडे सीरीज भी न गंवा दे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:11 AM IST
गंभीर की गजब कोचिंग

गंभीर के कोचिंग पैटर्न को देखें तो वह ऑलराउंडर्स पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं. उन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में यहां तक कि तीन विकेटकीपर बल्लेबाज और तीन ऑलराउंडर्स को प्लेइंग-11 में जगह दी. उस मैच में हार के बाद इस चयन पर भी सवाल उठे. भारत 2-0 से हार सीरीज हार गया. गुवाहाटी टेस्ट के अंतिम दिन बल्लेबाज एक दिन क्रीज पर टिक नहीं पाए. कुछ ऐसा ही वह वनडे मैचों में भी कर रहे हैं. रांची और रायपुर में एक साथ तीन ऑलराउंडर्स खेलें. इससे गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी कमजोर हुई.

टीम में फिनिशर कौन?

एक समय था जब भारतीय टीम के पास फिनिशर के तौर पर सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी होते थे. समय के साथ इसमें बदलाव हुआ और धोनी का साथ हार्दिक पांड्या देने लगे. पूर्व कप्तान के संन्यास के बाद हार्दिक अकेले फिनिशर बच गए. ऐसे में छठे और सातवें नंबर पर कई प्रयोग किए गए. कभी केएल राहुल तो कभी सूर्यकुमार यादव तो कभी संजू सैमसन को हार्दिक के साथ फिनिशर बनाया गया. यहां तक कि दीपक हुड्डा, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल भी छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए. इनमें से सिर्फ हार्दिक, सूर्यकुमार यादव और राहुल ही पिछले 5 साल में छठे नंबर पर 10 या उससे अधिक मैच खेल पाए. अब सूर्यकुमार टीम से बाहर हैं और हार्दिक चोटिल हैं. ऐसे में यह काम राहुल कर रहे हैं. उन्होंने रांची में 56 गेंद पर 60 रन बनाकर योगदान दिया. रायपुर में यह क्रम अचानक से वॉशिंगटन सुंदर को मिल गया और वह 8 गेंद पर 1 रन ही बना पाए. अजीब बात यह है कि सुंदर ने रांची में पांचवें नंबर पर बैटिंग की थी. तब उन्होंने 19 गेंद पर 13 रन बनाए थे.

20 दिसंबर 2020 से 4 दिसंबर 2025 तक छठे नंबर पर उतरने वाले खिलाड़ी

हार्दिक पांड्या- 27 मैच- 537 रन
सूर्यकुमार यादव- 15 मैच- 352 रन
केएल राहुल- 11 मैच- 292 रन
संजू सैमसन- 6 मैच- 180 रन
दीपक हुड्डा- 6 मैच- 98 रन
वॉशिंगटन सुंदर- 4 मैच- 81 रन
अक्षर पटेल- 3 मैच- 61 रन
रिंकू सिंह- 2 मैच- 55 रन
वेंकटेश अय्यर- 2 मैच- 24 रन
रवींद्र जडेजा- 1 मैच- 9 रन
श्रेयस अय्यर- 1 मैच- 7 रन
शार्दुल ठाकुर- 3 मैच- 1 रन

सातवें नंबर की अनसुलझी पहली

छठे नंबर की ही नहीं, बल्कि सातवें नंबर की पहेली भी नहीं सुलझ पा रही है. 5 साल में इस क्रम पर भी खूब प्रयोग हुए. इस क्रम पर 15 खिलाड़ी खेल चुके हैं. 10 से ज्यादा मैच सिर्फ 3 प्लेयर ही खेल पाए हैं. उनमें रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर हैं. इस क्रम को मैच फिनिश करने के लिए काफी अहम माना गया है. रांची में रवींद्र जडेजा ने 20 गेंदों पर 32 और रायपुर में 27 गेंद पर 24 रन बनाए. इस मैच में एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 380 से कम रन नहीं बनाएगा, लेकिन वह 20-25 रन कम बनाने के कारण मुकाबला हार गया.

कहां हुई चूक?

वॉशिंगटन लगातार दो मैचों में फेल रहे. वह बल्लेबाजी में कमजोर कड़ी साबित हुए हैं. सुंदर की बात करें तो वह अपने करियर में सबसे ज्यादा बैटिंग नंबर-7 और नंबर 6 पर कर चुके हैं. सातवें क्रम पर 7 मैचों में उनके नाम 164 रन हैं. इस दौरान उनका औसत 27.33 और स्ट्राइक रेट 98.79 का रहा है. छठे नंबर पर 4 मैचों में 20.25 की औसत और 68.06 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 81 रन बनाए हैं. इसके बावजूद सुंदर को लगातार टॉप-6 में गंभीर मौका दे रहे हैं. उनकी जगह किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दे सकते थे. नीतीश लिमिटेड ओवरों में ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं.

गेंदबाजी भी अजब-गजब फैसले

लगातार दो मैचों में गेंदबाज बुरी तरह फेल रहे हैं. रांची में 349 रन बनाने के बावजूद सिर्फ 17 रन से जीते थे. उस मैच में टीम इंडिया हारते-हारते बची थी. वहीं, रायपुर में 358 रन बनाने के बाद हम हार गए. गंभीर गेंदबाजी में लगातार प्रयोग कर रहे हैं. लगातार दो ममैचोंउन्होंने टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को टेस्ट के अलावा सिर्फ टी20 मैचों के लिए अभी सीमित कर दिया है. वहीं, दो साल पहले टीम के अहम सदस्य रहे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को फिट होने के बावजूद नहीं ला रहे हैं. सिराज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण बाहर किया गया, बल्कि वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए. दूसरी ओर, शमी को फिट होने के बावजूद लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं. शमी अभी 2-3 सालों तक टीम को सेवाएं दे सकते हैं. वह अपनी घातक गेंदबाजी से कई बार टीम को जीत दिला चुके हैं. इसके बावजूद उन्हें अब मौके नहीं मिल रहे.

