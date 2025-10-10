IPL 2026 के लिए कब होगी नीलामी? CSK से कटेगा बड़े-बड़ों का पत्ता, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

IPL 2026 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. IPL 2026 का मिनी-ऑक्शन 13-15 दिसंबर के बीच हो सकता है. वहीं, फ्रैंचाइजियों को अपने खिलाड़ियों की रिटेंशन की लिस्ट 15 नवंबर तक जमा करनी होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस समय IPL 2026 मिनी-ऑक्शन के शेड्यूल और वेन्यू को तय करने में जुटा हुआ है. IPL के पिछले दो सीजन के ऑक्शन दुबई और जेद्दा में आयोजित हुए. अब यह खबर सामने आ रही है कि IPL 2026 का मिनी-ऑक्शन भारत में आयोजित हो सकता है.

IPL 2026 के लिए इस दिन होगी नीलामी

IPL 2026 का मिनी-ऑक्शन 13-15 दिसंबर के बीच कभी भी हो सकता है. इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सैम कुरेन और डेवॉन कॉनवे सहित कई हाई-प्रोफाइल खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. BCCI के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे फ्रैंचाइजी के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि दिसंबर की विंडो है. पिछले दो सीजन में ऑक्शन विदेश में हुए थे, लेकिन इस बार ऑक्शन भारत में ही होने के संकेत मिल रहे हैं. रिटेंशन की समय सीमा 15 नवंबर तय हो गई है, जिसके बाद सभी फ्रैंचाइजियों को नीलामी से पहले रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट घोषित करनी होगी. पिछले सीजन IPL 2025 में पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रहने वाली चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें बड़े बदलाव कर सकती हैं.

CSK से कटेगा बड़े-बड़ों का पत्ता

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले कई बड़े-बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. इनमें दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम कुरेन और डेवोन कॉनवे के नाम शामिल हैं. बता दें कि रविचंद्रन अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का पर्स पहले ही 9.75 करोड़ रुपये बढ़ चुका है. राजस्थान रॉयल्स को अपने कप्तान संजू सैमसन के बारे में फैसला लेना है, जिन्हें तब तक रिलीज किया जा सकता है, जब तक कि कोई ट्रेड डील नहीं हो जाती.

नीलामी में कौन-कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं शामिल?

राजस्थान रॉयल्स श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा और महेश दीक्षाना को रिलीज करने पर भी विचार कर रही थी, हालांकि कुमार संगकारा के हेड कोच के रूप में वापसी के साथ ये प्लान बदल सकते हैं. जिन अन्य खिलाड़ियों को नई फ्रैंचाइजी की तलाश करनी पड़ सकती है, उनमें टी नटराजन, मिशेल स्टार्क, आकाशदीप, मयंक यादव और डेविड मिलर के नाम शामिल हैं. वेंकटेश अय्यर, जो पिछली नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा 23.75 करोड़ रुपये में खरीदे गए तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे, वो भी नीलामी में उपलब्ध हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की एंट्री से नीलामी और भी मजेदार हो सकती है.