एशिया कप 2025 के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान? अब अचानक सामने आ गई ये बड़ी खबर

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कब किया जाएगा, इसको लेकर अब अचानक एक बड़ी खबर सामने आ रही है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'हां, एशिया कप 2025 के लिए टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.' यह भी पता चला है कि सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग में भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव भी शामिल होंगे, जो बेंगलुरु से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे. सूर्यकुमार यादव अभी स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के बाद बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में ठहरे हुए हैं. सूर्यकुमार यादव ने नेट्स में बल्लेबाजी शुरू कर दी है.

सूर्यकुमार यादव भारत के टी20 कप्तान बने रहेंगे

इस बात से यह पुष्टि होती है कि सूर्यकुमार यादव भारत के टी20 कप्तान बने रहेंगे, जिससे भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी टी20 कप्तान बनाए जाने की सभी अटकलों पर विराम लग गया है. एक सूत्र ने बताया, 'दरअसल, भारत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी के साथ बने रहना चाहता है, लेकिन गिल फिलहाल टीम में जगह बनाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. यहां तक कि इंग्लैंड में शानदार सीरीज खेलने वाले यशस्वी जायसवाल और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी टी20 टीम में नहीं चुना जाएगा. चयनकर्ताओं ने यशस्वी जायसवाल को लाल गेंद वाले क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है.'

एशिया कप 2025 का आयोजन टी20 फॉर्मेट में

एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं. एशिया कप 2025 का आयोजन टी20 फॉर्मेट में होगा, क्योंकि 2026 में पुरुष टी20 वर्ल्ड कप होना है. उसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर-4 चरण में पहुंचेंगी, जहां टॉप दो टीमें खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी. भारत एशिया कप 2025 का मेजबान है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पाकिस्तान के साथ तनाव की वजह से टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में करेगा. मई में भारत-पाकिस्तान सीमापार तनाव के कारण टूर्नामेंट अनिश्चितता में था, लेकिन 24 जुलाई को ढाका में हुई एसीसी की बैठक ने टूर्नामेंट के आयोजन का रास्ता साफ कर दिया. भारत एशिया कप का गत विजेता है, जिसने कोलंबो में 50 ओवर के प्रारूप में आयोजित 2023 के फाइनल में श्रीलंका को हराया था.