कब होगा IPL 2026 का मिनी ऑक्शन? अचानक सामने आई ये तारीख, प्लेयर रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी 15 दिसंबर को होने की संभावना है. इस बार मिनी ऑक्शन भारत में हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है. पिछली दो आईपीएल नीलामी दुबई (2023) और फिर सऊदी अरब के जेद्दा (2024) में हुई थीं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 09, 2025, 01:51 PM IST
कब होगा IPL 2026 का मिनी ऑक्शन? अचानक सामने आई ये तारीख, प्लेयर रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी 15 दिसंबर को होने की संभावना है. इस बार मिनी ऑक्शन भारत में हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है. पिछली दो आईपीएल नीलामी दुबई (2023) और फिर सऊदी अरब के जेद्दा (2024) में हुई थीं. आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए रिटेंशन की समय सीमा 15 नवंबर है. इस बीच, महिला प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाली है. WPL के पहले सीजन से पहले हुई नीलामी के बाद से यह इस लीग का पहला मेगा ऑक्शन होगा.

आईपीएल में क्या ट्रेडिंग से जुड़ा अपडेट?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल में अब तक ट्रेडिंग के मोर्चे से जुड़ी कोई खबर नहीं आई है. यहां तक ​​कि राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन के बहुचर्चित कदम की भी अब तक कोई खबर नहीं आई है. भारत की 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियंस), उप-कप्तान और सुपरस्टार स्मृति मंधाना (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) और उनकी वर्ल्ड कप विजेता टीम की साथी जेमिमा रोड्रिग्स और शैफाली वर्मा (दिल्ली कैपिटल) सभी को 2026 की मेगा नीलामी से पहले WPL फ्रेंचाइजी द्वारा बरकरार रखा गया है.

दीप्ति शर्मा को रिलीज कर दिया गया

यूपी वॉरियर्स ने भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को रिलीज कर दिया है. दीप्ति शर्मा ने 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप के 9 मैचों में 20.40 की औसत से 22 विकेट लिए और 30.71 की औसत से 215 रन भी बनाए थे. दीप्ति शर्मा ने 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में 3 अर्धशतक ठोके थे. वर्ल्ड कप में दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थीं. दीप्ति शर्मा को टीम में बनाए रखने के लिए यूपी वॉरियर्स राइट-टू-मैच कार्ड का उपयोग कर सकती है.

WPL नीलामी में पहली बार RTM कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा

यह पहली बार होगा जब WPL नीलामी में RTM कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा. दीप्ति शर्मा ने यूपी वॉरियर्स की कप्तानी भी की है. मुंबई इंडियंस (हरमनप्रीत कौर, नैट साइवर-ब्रंट, अमनजोत कौर, जी कमलिनी और हेले मैथ्यूज) और दिल्ली कैपिटल्स (जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, मारिजाने कप्प, एनाबेल सदरलैंड और निकी प्रसाद) दोनों ने पांच-पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया है. गुजरात जायंट्स ने एशले गार्डनर और बेथ मूनी की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को रिटेन किया है, जबकि आरसीबी ने मंधाना, एलिसे पेरी, ऋचा और श्रेयंका पाटिल को रिटेन किया है. ऑस्ट्रेलिया की हीली और मेग लैनिंग, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर के साथ, अपनी-अपनी टीमों द्वारा रिलीज किए जाने के बाद नीलामी पूल में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

IPL 2026

