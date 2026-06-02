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वैभव सूर्यवंशी को कब मिलेगा टीम इंडिया में मौका? BCCI की तरफ से आया ये बड़ा बयान

वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कब करेंगे, अब इसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से बड़े संकेत मिल रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन कर ऑरेंज कैप अपने नाम की है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 02, 2026, 06:19 AM IST
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वैभव सूर्यवंशी को कब मिलेगा टीम इंडिया में मौका? BCCI की तरफ से आया ये बड़ा बयान

वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कब करेंगे, अब इसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से बड़े संकेत मिल रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन कर ऑरेंज कैप अपने नाम की है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में कुल 72 छक्के ठोके हैं.

वैभव सूर्यवंशी को कब मिलेगा टीम इंडिया में मौका?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी के सेलेक्शन को सेलेक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए. वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन' का अवॉर्ड भी मिला है. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले. फैंस चाहते हैं कि वैभव को जल्द भारतीय टीम में जगह मिले. इस पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से कहा, 'वैभव के चयन को हमें सेलेक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए. सेलेक्टर्स निश्चित रूप से सही समय पर इस लेकर फैसला लेंगे.'

वैभव सूर्यवंशी लंबे समय से शानदार फॉर्म में

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 7 मैच खेले थे, जिसमें 36 की औसत के साथ 252 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक भी आया था. वैभव आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं. भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने में वैभव का योगदान अहम रहा था, जिन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध 175 रनों की पारी खेली थी.

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विराट कोहली ने IPL 2026 में कितने रन बनाए?

'रन-मशीन' विराट कोहली आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे पायदान पर रहे, जिन्होंने 16 मुकाबलों में 56.25 की औसत के साथ 675 रन बनाए. विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ रविवार को फाइनल मैच 42 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 75 रन बनाए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 9 चौके शामिल रहे. विराट कोहली के साथ आरसीबी ने लगातार दूसरे सीजन आईपीएल खिताब अपने नाम किया है. दिग्गज भारतीय क्रिकेटर की तारीफ में राजीव शुक्ला ने कहा, 'विराट कोहली ने जिस तरह की प्रतिभा दिखाई है, वह बेमिसाल हैं. जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, और जिस तरह उनके कप्तान ने टीम को संभाला, वह भी बेहद शानदार था.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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