अब कब होंगे रोहित-कोहली के दर्शन? हार के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं गंभीर-अगरकर, जानें कब है अगली ODI सीरीज

भारतीय टीम के लिए यूके दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं था. पहले श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 इंटरनेशनल मैच हार गई. फिर इंग्लैंड ने 5 मैचों की T20I सीरीज में 4-0 से रौंदा. एक मैच रद्द हुआ था. उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी सिर्फ एक जीत मिली और दो में हार का सामना करना पड़ा. कुल मिलाकर यूके दौरे पर भारत को 10 में से सिर्फ एक जीत नसीब हुई. इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं. टीम इंडिया में बदलाव की भी उम्मीद है.