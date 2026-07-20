अब कब होंगे रोहित-कोहली के दर्शन? हार के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं गंभीर-अगरकर, जानें कब है अगली ODI सीरीज

Team India ODI Schedule: टीम इंडिया के दो बड़े सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैदान पर देखने के लिए फैंस हमेशा बेताब रहते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में RoKO एक्शन में दिखे और बल्ले से धमाल भी मचाया, लेकिन टीम इंडिया शृंखला हार गई. लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने 138 रनों की शानदार पारी खेली. कोहली ने भी 74 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड ने मुकाबला जीतकर 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया. एक तरफ जहां रोहित-कोहली की बैटिंग की तारीफ हो रही है, दूसरी ओर टीम इंडिया के हालिया प्रदर्शन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं.
गौतम गंभीर और शुभमन गिल की जोड़ी अब तक प्रभाव छोड़ने में असफल रही है. पिछले 9 महीनों में टीम इंडिया 3 ODI सीरीज हार चुकी है. पहले ऑस्ट्रेलिया में हार मिली, फिर घर पर आकर न्यूजीलैंड ने पराजित किया और अब इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त मिली है. अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी खबर नहीं है.
भारतीय टीम के लिए यूके दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं था. पहले श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 इंटरनेशनल मैच हार गई. फिर इंग्लैंड ने 5 मैचों की T20I सीरीज में 4-0 से रौंदा. एक मैच रद्द हुआ था. उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी सिर्फ एक जीत मिली और दो में हार का सामना करना पड़ा. कुल मिलाकर यूके दौरे पर भारत को 10 में से सिर्फ एक जीत नसीब हुई. इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं. टीम इंडिया में बदलाव की भी उम्मीद है.
बात करें RoKo के प्रदर्शन की तो रोहित शर्मा लॉर्ड्स में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. हालांकि, पहले दो मुकाबलों में हिटमैन का बल्ला खामोश रहा था. रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में 58.33 की औसत से 175 रन बनाए. विराट कोहली भी पहले मैच में फ्लॉप हुए, लेकिन अगले दोनों मुकाबलों में अर्धशतक जड़ा. कोहली ने 3 मैचों में 48.00 की औसत से 144 रन बनाए. भारत के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल (188) ने बनाए.
अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक्शन में देखने के लिए फैंस को फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा. टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज सितंबर में होगी. भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने घर पर 3 मैचों की शृंखला खेलेगी, जिसकी शुरुआत 27 सितंबर से होगी. इसके बाद भारत नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी सरजमीं पर 5 एकदिवसीय मुकाबले खेलेगा.