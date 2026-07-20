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अब कब होंगे रोहित-कोहली के दर्शन? हार के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं गंभीर-अगरकर, जानें कब है अगली ODI सीरीज

इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में RoKO एक्शन में दिखे और बल्ले से धमाल भी मचाया, लेकिन टीम इंडिया शृंखला हार गई. लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने 138 रनों की शानदार पारी खेली. कोहली ने भी 74 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड ने मुकाबला जीतकर 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 20, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:24 PM IST
अब कब होंगे रोहित-कोहली के दर्शन? हार के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं गंभीर-अगरकर, जानें कब है अगली ODI सीरीज
Image Credit: अब कब होंगे रोहित-कोहली के दर्शन? (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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