आईपीएल ऑक्शन पर माथापच्ची... इस बार कहां होगी खिलाड़ियों की नीलामी? आ गया बड़ा अपडेट

IPL Mini Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन को लेकर उत्सुकता धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है. खिलाड़ियों के ट्रेड से लेकर रिटेंशन और रिलीज को लेकर खबरें आ रही हैं. इसके अलावा इस बात की भी चर्चा हो रही है कि दिसंबर महीने में मिनी ऑक्शन का आयोजन कहां होगा? पहले यह जानकारी सामने आई थी कि यह इस बार भारत के ही किसी शहर में हो सकता है. हालांकि, अब एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ऑक्शन को अरब देशों में आयोजित किया जा सकता है.

कहां होगा ऑक्शन?

रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार की मेगा-ऑक्शन की तरह ही इस बार मिनी ऑक्शन भी किसी खाड़ी शहर में हो सकता है. संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के साथ-साथ ओमान और कतर भी संभावित स्थल हैं. हालांकि, फिलहाल इससे संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट आनी बाकी है. मिनी-नीलामी 14 दिसंबर को हो सकती है. खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है. बीसीसीआई द्वारा आधिकारिक तौर पर तारीख और स्थल की घोषणा 15 नवंबर से पहले किए जाने की संभावना है, जो कि फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल 2026 के लिए रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जमा करने की अंतिम तारीख है.

मिनी ऑक्शन पर सबकी नजरें

आईपीएल का 18वां संस्करण बेहद रोमांचक रहा था. मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमें बदली-बदली नजर आईं. आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 का खिताब जीता था, यह आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब था. पिछले सीजन मेगा ऑक्शन के बाद अगले सीजन के लिए होने वाला मिनी ऑक्शन बेहद रोमांचक होने वाला है. कई बड़े खिलाड़ियों के अपनी टीमों से अलग होने की खबरें हैं. संजू सैमसन इसमें सबसे बड़ा नाम हैं, देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को रिटेन करती है या उन्हें रिलीज करती है.

राजस्थान रॉयल्स में विवाद

आईपीएल 2026 के पहले राजस्थान ने अपनी कोचिंग टीम में सभी चेहरों को बदल दिया है. इसमें मुख्य कोच राहुल द्रविड़ भी हैं. आईपीएल 2025 में राहुल द्रविड़, संजू सैमसन और टीम मैनेजमेंट में मतभेद की खबरें आई थीं. रियान पराग को कप्तानी देने की वजह से भी टीम के खिलाड़ियों में असंतोष की खबरें आई थीं. इस वजह से संजू सैमसन रिटेंशन लिस्ट आने से पहले तक निश्चित रूप से चर्चा में रहेंगे.