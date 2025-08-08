राजस्थान रॉयल्स से छूटा साथ तो कहां जाएंगे संजू सैमसन? इन 2 टीमों के निशाने पर स्टार क्रिकेटर

Rajasthan Royals Sanju Samson: आईपीएल 2026 में अभी करीब 8 महीने का समय बाकी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों के लिए मिनी-ऑक्शन का आयोजन इस साल दिसंबर में किया जा सकता है. उससे पहले कुछ टीमों ने प्लेयर और मैनेजमेंट स्तर पर बदलाव करने शुरू कर दिए हैं. इस क्रम में कोलकाता नाइटराइडर्स ने कोच चंद्रकांत पंडित को बर्खास्त कर दिया. वहीं, राजस्थान रॉयल्स के खेमे में हलचल मची हुई है. कप्तान संजू सैमसन टीम से अलग होना चाह रहे हैं. मैनेजमेंट के साथ उनके संबंध खराब हो चुके हैं.

सैमसन को लेकर मचा बवाल

सैमसन ने फ्रेंचाइजी छोड़ने का मन बना लिया है. क्रिकबज, ईएसपीएन क्रिकइन्फो और इंडियन एक्सप्रेस की गुरुवार (7 अगस्त) की रिपोर्ट के अनुसार, 30 वर्षीय इस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी से अनुरोध किया है कि उन्हें या तो ट्रेड किया जाए या फिर आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया जाए. बता दें कि संजू सैमसन आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे सफल कप्तान हैं.

चेन्नई और कोलकाता की दिलचस्पी

संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स से अलग होने की खबर के एक दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उत्सुक है. रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल 2025 के समापन के बाद सैमसन ने CSK प्रबंधन और उनके मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग से संयुक्त राज्य अमेरिका में मुलाकात भी की थी. रिपोर्ट में कहा गया है, "यह समझा जाता है कि चेन्नई कैश के माध्यम से 30 वर्षीय खिलाड़ी को ट्रेड करने के लिए तैयार है. इसमें एक बाधा आ गई है, क्योंकि राजस्थान चेन्नई से दो खिलाड़ियों के बदले में सैमसन को देने को प्राथमिकता दे रहा है.''

नीलामी में भी जा सकते हैं सैमसन

चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) भी सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बेताब है. हालांकि, सैमसन कई कारणों से चेन्नई में जाने के इच्छुक हैं. सैमसन पहले भी कोलकाता से जुड़े थे. वह 2012 में गौतम गंभीर के नेतृत्व वाली टीम का हिस्सा थे. उस समय टीम ने आईपीएल का खिताब जीता था, लेकिन उन्हें शाहरुख खान के स्वामित्व वाली इस टीम के लिए कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. रिपोर्ट में आगे कहा गया है, ''जो लोग इस मामले को जानते हैं, उनके अनुसार अगर राजस्थान और चेन्नई के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो सैमसन के नीलामी में शामिल होने की संभावना बहुत अधिक है.''

संजू सैमसन का आईपीएल में रिकॉर्ड

2013 में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद से संजू सैमसन ने दो टीमों - राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स (पहले दिल्ली डेयरडेविल्स) के लिए कुल 177 मैच खेले हैं और उनके नाम 4704 रन दर्ज हैं. 30 वर्षीय इस दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने तीन शतक और 26 अर्धशतक बनाए हैं. उनके नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स 2022 में आईपीएल फाइनल में भी पहुंची थी.सैमसन ने अब तक कुल 67 आईपीएल मैचों में राजस्थान रॉयल्स का नेतृत्व किया है और 33 मैच जीते हैं. जयपुर स्थित फ्रेंचाइजी ने उन्हें आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.