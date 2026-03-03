4 में से किन 2 टीमों के बीच होगा फाइनल? हो गई बड़ी भविष्यवाणी, टीम इंडिया के लिए 'रेड अलर्ट'

T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में हफ्तेभर से भी कम समय बाकी है. सेमीफाइनल के क्लैश के लिए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें तैयार हैं. पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा इंग्लैंड और भारत के बीच होगा. अब इन चार टीमों से कौन सी दो टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी इसकी भविष्यवाणी एक दिग्गज ने कर दी है.

किन टीमों के बीच फाइनल में होगी 'जंग'?

ऑस्ट्रेलिया के जाने-माने पूर्व पेसर ग्लेन मैकग्राथ को उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा. साल 2024 फाइनल में भी इन दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें टीम इंडिया ने आखिरी मुमेंट पर मुकाबले को जीतकर खिताब अपने नाम किया था. इस बार भी दोनों टीमें धमाकेदार फॉर्म में हैं, देखना होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम इस बार टीम इंडिया से बदला लेने में कामयाब होती है या नहीं.

भारत को चेतावनी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्ग्राथ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा, 'इंग्लैंड एक खतरनाक टीम है. अगर वे सच में आज अच्छा खेलते हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं. हालांकि, वे लकी भी रहे हैं. नेपाल को उन्हें हराना चाहिए था. इटली के साथ मैच करीबी था. इसलिए, उन्होंने जीतने के तरीके ढूंढ लिए हैं. शायद इससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वे सेमीफाइनल के लिए अभी-अभी पीक पर हैं.'

फाइनल में IND-SA की टक्कर

मैकग्राथ ने आगे कहा, 'अगर इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट की तरह ही खेलता है और इंग्लैंड भी वैसा ही खेलता है जैसा उसने खेला है, तो इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए. मैं फाइनल में दो टीमों को चुनूंगा, वे साउथ अफ़्रीका और इंडिया होंगी. कुछ समय पहले, उन्होंने कहा था कि वे आगे T20 क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं. उनके पास अच्छे हिटर और बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है. जब न्यूज़ीलैंड का सामना साउथ अफ्रीका से होता है तो उसमें कुछ खास बात होती है. साउथ अफ्रीका हमेशा आसानी से जीतता है, मुझे नहीं पता क्यों.'