क्रिकेट के भगवान को भी नहीं छोड़ा..., सचिन के लिए सिरदर्द बने थे ये 3 बॉलर, लिस्ट में कंगारूओं का जलवा

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 22 गज की पट्टी पर एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा. क्रिकेट की दुनिया में सचिन ने बेशुमार नाम कमाया है. सचिन ने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो कई सालों तक अमर रहेंगे. पर क्या आपको पता है उनके करियर के दौरान एक गेंदबाज ऐसा भी रहा है, जिसने सचिन को जमकर परेशान किया है. या फिर यूं कहें उस खिलाड़ी ने सचिन की नाक में दम कर रख दिया था. चलिए जानते हैं सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले 3 गेंदबाजों के बारे में.
ब्रेट ली
आपको जानकर हैरानी होगी पर सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट करने वाले गेंदबाज ब्रेट ली हैं. ली ने अपने करियर के दौरन सचिन को सबसे ज्यादा बार परेशान किया है और उन्होंने सचिन को 14 बार पवेलियन भेजने का काम किया है. सचिन ने एक से एक रिकॉर्ड कायम किए पर उनके नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड भी कायम हुआ.
मुथैया मुरलीधरन
लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का नाम है. मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 बार आउट करने का कारनामा किया है. ब्रेट ली के बाद सचिन सबसे ज्यादा मुरलीधरन से परेशान हुए हैं.
ग्लेन मैक्ग्रा
लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज का नाम है. हम बात कर रहे तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के बारे में. उन्होंने सचिन को 13 बार पवेलियन भेजने का काम किया है. दोनों ही खिलाड़ी जब मैदान पर आमने-सामने होते थे, तो इनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती थी.
