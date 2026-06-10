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एक ड्रिंक के 2700 रुपये... कौन सी शराब से मदहोश हुए थे बेन स्टोक्स? 'क्लब कांड' ने करा दिया टीम से बाहर

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की इन दिनों नींदे उड़ी हुई हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद स्टोक्स लंदन के एक नाइटक्लब कंट्रोवर्सी में फंस गए. उस नाइटक्लब में क्या हुआ और कौन सी शराब पीकर बेन स्टोक्स मदहोश हो गए थे, पूरे मामले के बारे में हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 10, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:05 PM IST
एक ड्रिंक के 2700 रुपये... कौन सी शराब से मदहोश हुए थे बेन स्टोक्स? 'क्लब कांड' ने करा दिया टीम से बाहर
Image Credit: Ben Stokes

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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