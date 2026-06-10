एक ड्रिंक के 2700 रुपये... कौन सी शराब से मदहोश हुए थे बेन स्टोक्स? 'क्लब कांड' ने करा दिया टीम से बाहर

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की इन दिनों नींदे उड़ी हुई हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद स्टोक्स लंदन के एक नाइटक्लब कंट्रोवर्सी में फंस गए. मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है. स्टोक्स के साथ टीम के पेसर गस एटकिंसन को भी दूसरे टेस्ट के स्क्वॉड से ड्रॉप कर दिया गया है. दोनों प्लेयर्स की नाइटक्लब में एक रग्बी खिलाड़ी टोटोआ औवा से जुबानी बहस हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई. उस नाइटक्लब में क्या हुआ और कौन सी शराब पीकर बेन स्टोक्स मदहोश हो गए थे, पूरे मामले के बारे में हम आपको बताते हैं.