एक ड्रिंक के 2700 रुपये... कौन सी शराब से मदहोश हुए थे बेन स्टोक्स? 'क्लब कांड' ने करा दिया टीम से बाहर

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की इन दिनों नींदे उड़ी हुई हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद स्टोक्स लंदन के एक नाइटक्लब कंट्रोवर्सी में फंस गए. मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है. स्टोक्स के साथ टीम के पेसर गस एटकिंसन को भी दूसरे टेस्ट के स्क्वॉड से ड्रॉप कर दिया गया है. दोनों प्लेयर्स की नाइटक्लब में एक रग्बी खिलाड़ी टोटोआ औवा से जुबानी बहस हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई. उस नाइटक्लब में क्या हुआ और कौन सी शराब पीकर बेन स्टोक्स मदहोश हो गए थे, पूरे मामले के बारे में हम आपको बताते हैं.
क्लब कांड के बाद Talksport की रिपोर्ट के मुताबिक बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का भी मूड बना लिया है. हालांकि, फिलहाल वह दूसरे टेस्ट से ड्रॉप हो गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने टीम के 'मिडनाइट कर्फ्यू' का नियम तोड़ा और वह चार्ल्स के सबसे बदनाम क्लब में शराब पीने पहुंचे थे. इंग्लैंड की मीडिया आउटलेट ‘डेली मेल’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टोक्स और एटकिंसन ने लंदन के व्हाइट हॉर्स पब में पहुंचे थे. इसके कुछ देर बाद चेल्सी के एक नाइट क्लब रेक्स रूम्स गए जो सबसे बदनाम नाइट क्लब भी कहा जाता है.
रिपोर्ट में बताया गया पब के कर्मचारियों के मुताबिक स्टोक्स और एटकिंसन रात 9 बजे पहुंचे. वह पहले ही नशे में थे और फिर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां कुछ बड़े ऑर्डर दिए. उन्होंने एक साथ कई सारी डबल रम और कोक का ऑर्डर दिया, जिनकी कीमत 25 पाउंड जो भारतीय राशि के अनुसार 2700 रुपए तक थी. ऑर्डर के बाद ही दोनों की बातचीत कई रग्बी प्लेयर्स से हो रही थी. शुरू में फ्रेंडली थी, लेकिन फिर टोटोआ औवुआ से बहस शुरू हुई और मामला मारपीट तक पहुंचा.
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रिपोर्ट्स की मानें तो ये मारपीट क्लब के वीआईपी एरिया में एक टेबल को लेकर हुई और फिर मुद्दा तूल पकड़ गया. ये इतना खौफनाक था कि टोटोआ औवुआ ने एटकिंसन को मुक्का भी मारा, लेकिन चूक गए और एक सिक्योरिटी गार्ड को लगा. इसके बाद बेन स्टोक्स ने जवाबी कार्यवाई की. हालांकि, स्टोक्स और एटकिंसन को चोट नहीं आई. वायरल वीडियो को देखें तो स्टोक्स जमीन पर गिराकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखे. अब दोनों खिलाड़ियों पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया और अगले टेस्ट के स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया है.