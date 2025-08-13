Asia Cup Championship 2025: एशिया कप में PAK का बिस्तर बांध सकते हैं भारत के ये 3 खिलाड़ी! पहले से रहा खतरनाक रिकॉर्ड

Players of India in Asia Cup Championship 2025: एशिया कप में भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी या नहीं. इसे लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है. मैचों का शेड्यूल भले ही आ गया हो मगर भारत में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है. चैन से पाकिस्तान भी नहीं है क्योंकि भारत एशिया कप के लिए टीम का ऐलान 19 या 20 अगस्त को करने वाला है. इससे पहले ही पाकिस्तान संभावित नामों से ही दहशत में आ गया है और मैच खेलने से पहले ही अपनी हार तय मान रहा है.

अभिषेक मारेगा या रिंकू सिंह दहाड़ेगा!

कोई कह रहा है अभिषेक बहुत मारेगा. कोई कह रहा है रिंकू सिंह दहाड़ेगा. किसी को शुभम गिल का खौफ है तो कोई स्काई के ट्रैक रिकॉर्ड से शॉक है. यानी जो पाकिस्तान कल तक भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कामना कर रहा था. उनकी टांगे अब टीम इंडिया का एशिया कप स्कॉड देखकर कांपने लगी हैं. जानते हैं क्यों. क्योंकि पाकिस्तान के पास बाबर-रिजवान जैसी बूढ़ी घोड़ियों के सिवाए कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं, जो T-20 में भारत के युवा टेलैंट का सामना कर सके.

दरअसल, भारत में भले ही पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का विरोध हो रहा हो. बेशक अभी आधिकारिक तौर पर एशिया कप की टीम अनाउंस ना की गई हो मगर पाकिस्तानी हारने के लिए एडवांस में तैयारी किए बैठे हैं.

एशिया कप में कब होगा भारत-पाक मुकाबला?

वैसे तो भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाना है लेकिन मैच होगा या नहीं. ये तब तक फाइनल नहीं माना जा सकता कि जब तक कि दोनों टीमें मैदान पर उतर नहीं जाती हैं. यानी तब तक पाकिस्तानी इसी तरह खौफ के साए में जीते रहेंगे. पहला तो मैच ना होने का खौफ और दूसरा मैच हो गया तो हार जाने का खौफ.

दोनों ही हालात में झेलनी पड़ेगी मार!

खैर मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक अगर एशिया कप में टीम इंडिया उतरी तो भारत और पाकिस्तान दो बार आमने-सामने भिड़ेंगे. लिहाज़ा इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों ही बार हार पाकिस्तान के हिस्से में आएगी. फिर भी ना जाने ये पाकिस्तानी किस मिट्टी के बने हैं कि हारने के लिए भी मरे जा रहे हैं.

(ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया)