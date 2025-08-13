Asia Cup Championship 2025: एशिया कप में PAK का बिस्तर बांध सकते हैं भारत के ये 3 खिलाड़ी! पहले से रहा खतरनाक रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12878230
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup Championship 2025: एशिया कप में PAK का बिस्तर बांध सकते हैं भारत के ये 3 खिलाड़ी! पहले से रहा खतरनाक रिकॉर्ड

India Pakistan Cricket News: अगले महीने होने वाले एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम की अभी तक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन पाकिस्तान को इस प्रतियोगिता में भारत के हाथों पिटने का अभी से डर सताने लगा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Cup Championship 2025: एशिया कप में PAK का बिस्तर बांध सकते हैं भारत के ये 3 खिलाड़ी! पहले से रहा खतरनाक रिकॉर्ड

Players of India in Asia Cup Championship 2025: एशिया कप में भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी या नहीं. इसे लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है. मैचों का शेड्यूल भले ही आ गया हो मगर भारत में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है. चैन से पाकिस्तान भी नहीं है क्योंकि भारत एशिया कप के लिए टीम का ऐलान 19 या 20 अगस्त को करने वाला है. इससे पहले ही पाकिस्तान संभावित नामों से ही दहशत में आ गया है और मैच खेलने से पहले ही अपनी हार तय मान रहा है. 

अभिषेक मारेगा या रिंकू सिंह दहाड़ेगा!

कोई कह रहा है अभिषेक बहुत मारेगा. कोई कह रहा है रिंकू सिंह दहाड़ेगा. किसी को शुभम गिल का खौफ है तो कोई स्काई के ट्रैक रिकॉर्ड से शॉक है. यानी जो पाकिस्तान कल तक भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कामना कर रहा था. उनकी टांगे अब टीम इंडिया का एशिया कप स्कॉड देखकर कांपने लगी हैं. जानते हैं क्यों. क्योंकि पाकिस्तान के पास बाबर-रिजवान जैसी बूढ़ी घोड़ियों के सिवाए कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं, जो T-20 में भारत के युवा टेलैंट का सामना कर सके.

दरअसल, भारत में भले ही पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का विरोध हो रहा हो. बेशक अभी आधिकारिक तौर पर एशिया कप की टीम अनाउंस ना की गई हो मगर पाकिस्तानी हारने के लिए एडवांस में तैयारी किए बैठे हैं. 

एशिया कप में कब होगा भारत-पाक मुकाबला?

वैसे तो भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाना है लेकिन मैच होगा या नहीं. ये तब तक फाइनल नहीं माना जा सकता कि जब तक कि दोनों टीमें मैदान पर उतर नहीं जाती हैं. यानी तब तक पाकिस्तानी इसी तरह खौफ के साए में जीते रहेंगे. पहला तो मैच ना होने का खौफ और दूसरा मैच हो गया तो हार जाने का खौफ.

दोनों ही हालात में झेलनी पड़ेगी मार!

खैर मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक अगर एशिया कप में टीम इंडिया उतरी तो भारत और पाकिस्तान दो बार आमने-सामने भिड़ेंगे. लिहाज़ा इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों ही बार हार पाकिस्तान के हिस्से में आएगी. फिर भी ना जाने ये पाकिस्तानी किस मिट्टी के बने हैं कि हारने के लिए भी मरे जा रहे हैं.

(ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया)

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup Cricket Championship 2025

Trending news

क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
;