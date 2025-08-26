Cricket News:'मास्टर बलास्टर' की आंखों में लंबे अरसे से खटक रहा है ये नियम, क्रिकेट के लिए बताया 'खतरनाक'

Sachin Tendulkar Reaction on Umpire Call: भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है और इसे चाहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में हैं. सचिन तेंदुलकर भारत में 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाते हैं. उनके नाम क्रिकेट के कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से कहीं आगे रखते हैं. लोकप्रिय खेल होने के बावजूद उन्हें क्रिकेट में एक बात बहुत खटक रही है और वे इसमें बदलाव करना चाहते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो वे नियम को क्रिकेट से खत्म ही कर देना चाहते हैं. लेकिन चूंकि उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. इसलिए उन्होंने अपनी चाहत सार्वजनिक की है, जिससे आईसीसी इस मामले में एक्शन ले सके.

क्रिकेट में क्या है अंपायर कॉल सिस्टम?

भारत के दिग्गज बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर डीआरएस नियम पर अंपायर कॉल में बदलाव करना चाहते हैं. उन्होंने इसकी वजह भी बताई है. उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अंपायर कॉल क्या होती है. असल में 13 साल पहले 2009 में डिसीजन रिव्यू सिस्टम (डीआरएस) की शुरुआत हुई थी. डीआरएस की शुरुआत के बाद, "अंपायर कॉल" शब्द तेज़ी से क्रिकेट का हिस्सा बन गया. इस नियम के लागू होने के बाद से कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है, जबकि कुछ ने इस पर अपनी असहमति जताई है. सचिन तेंदुलकर ने पहले भी अंपायर कॉल को हटाने के बारे में अपनी राय व्यक्त की थी. अब उन्होंने एक बार फिर इस बारे में आवाज उठाई है और कहा है कि इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

'मैं अंपायर कॉल पर डीआरएस नियम बदलूंगा'

रेडिट पर "आस्क मी एनीथिंग" के एक सत्र में सचिन तेंदुलकर ने कहा, मैं अंपायर कॉल पर डीआरएस नियम बदलूंगा. खिलाड़ियों ने ऊपर अपील में जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे मैदानी अंपायर कॉल से नाखुश थे. इसलिए, उस फैसले पर वापस जाने का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए. जिस तरह खिलाड़ियों के खराब दौर आते हैं, उसी तरह अंपायरों के भी खराब दौर आते हैं. तकनीक गलत होने पर भी लगातार गलत ही रहेगी.

टीमों को मिलता है संदेह का लाभ!

अंपायर कॉल तब लागू होता है जब टीम मैदानी फैसले को चुनौती देने का फैसला करती है. यह अंपायर द्वारा लिए गए मैदानी फैसले को संदेह का लाभ देता है, खासकर तब जब तकनीकी सबूत अनिर्णायक हों. एलबीडब्ल्यू के फैसले के दौरान, चाहे जो भी फैसला हो, डीआरएस गेंद के संभावित ट्रेजेक्टरी पाथ को दर्शाता है. अगर गेंद का एक से 50 प्रतिशत हिस्सा (बेल्स को छोड़कर) स्टंप्स पर लग रहा हो और आधी गेंद आउट हो, तो अंपायर का मूल फैसला बरकरार रहता है.

बेमिसाल रहा है सचिन का रिकॉर्ड

बता दें कि सचिन तेंदुलकर को किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की अपनी क्षमता और कौशल की वजह से 'मास्टर ब्लास्टर' के रूप में जाना जाता है. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 1989 से 2013 तक अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया था. तेंदुलकर ने 664 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 48.52 की औसत से 34,357 रन बनाए. वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. इस दौरान उन्होंने 100 शतक और 164 अर्धशतक लगाए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैं. वह शतकों का शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.

(एजेंसी ANI)