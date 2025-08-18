एशिया कप 2025: भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी ये टीम! हमले से पहले ही करना होगा चित
एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रही है. भारत को इस साल एशिया कप 2025 का खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है. टीम इंडिया की नजरें इस बार एशिया कप 2025 में अपना नौवां खिताब जीतने पर है, लेकिन एक टीम ऐसी है जो भारतीय टीम के लिए इस टूर्नामेंट में 'जाइंट किलर' साबित हो सकती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 18, 2025, 01:08 PM IST
एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रही है. भारत को इस साल एशिया कप 2025 का खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है. टीम इंडिया की नजरें इस बार एशिया कप 2025 में अपना नौवां खिताब जीतने पर है, लेकिन एक टीम ऐसी है जो भारतीय टीम के लिए इस टूर्नामेंट में 'जाइंट किलर' साबित हो सकती है. ये टीम बड़ी-बड़ी टीमों को भी हराकर टूर्नामेंट से बाहर करने में माहिर है.

भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी ये टीम!

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम को बांग्लादेश से सतर्क रहने की जरूरत है. बांग्लादेश की टीम अपना दिन होने पर बड़ी से बड़ी टीमों को टूर्नामेंट से बाहर करने का दम रखती है. बांग्लादेश ने एशिया कप 2012 में भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश ने भारत को 5 विकेट से हराकर उसका दिल तोड़ दिया था. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में अपना 100वां इंटरनेशनल शतक पूरा किया था. इसके अलावा टीम इंडिया को बांग्लादेश ने साल 2007 के वर्ल्ड कप में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज मायूस हो गए थे.

'भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा दावा है...', एशिया कप से पहले हो गई ये बड़ी भविष्यवाणी

साल 2016 में भी बाल-बाल बचा था भारत

बांग्लादेश ने साल 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में भी लगभग टीम इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया होता, लेकिन धोनी ने भारतीय टीम को बचा लिया. धोनी का वह तेजी से दौड़कर ऐतिहासिक रन आउट हर किसी को याद है. भारत ने 1 रन से उस मैच को जीतकर 2016 टी20 वर्ल्ड कप में अपनी उम्मीदें कायम रखी थीं. हालांकि सेमीफाइनल में भारत को वेस्टइंडीज से हार मिली थी.

धरी की धरी रह जाएंगी सारी अटकलें, एशिया कप में इस खूंखार विकेटकीपर को उतार सकती है टीम इंडिया

भारत के ग्रुप में कौन-कौन?

एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद, दोनों टीमें सुपर-4 में एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में (क्वालीफाई करने की सूरत में) भी एक-दूसरे के आमने-सामने हो सकती हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Asia Cup 2025

;