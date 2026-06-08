एक पारी में सबसे ज्यादा बार 500 रन... किस टीम के नाम ये महारिकॉर्ड, कितने पीछे है भारत?

Test Records: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक ही पारी में 564 रन का पहाड़ खड़ा किया. मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 300 रन से बड़ी जीत दर्ज की. मुकाबले में जीत के नायक डेब्यूटेंट मानव सुथार रहे, जिन्होंने 7 विकेट अपने नाम किए. बैटिंग में शुभमन गिल और केएल राहुल के बल्ले से शतक देखने को मिले. टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 500 रन बनाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, लेकिन टॉप-2 में कौन-कौन सी टीमें हैं पूरी लिस्ट हम आपको बताते हैं.