एक पारी में सबसे ज्यादा बार 500 रन... किस टीम के नाम ये महारिकॉर्ड, कितने पीछे है भारत?

Test Records: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक ही पारी में 564 रन का पहाड़ खड़ा किया. मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 300 रन से बड़ी जीत दर्ज की. मुकाबले में जीत के नायक डेब्यूटेंट मानव सुथार रहे, जिन्होंने 7 विकेट अपने नाम किए. बैटिंग में शुभमन गिल और केएल राहुल के बल्ले से शतक देखने को मिले. टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 500 रन बनाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, लेकिन टॉप-2 में कौन-कौन सी टीमें हैं पूरी लिस्ट हम आपको बताते हैं.
दुनिया की सबसे खूंखार टीमों में से एक ऑस्ट्रेलिया ने इस रिकॉर्ड पर कब्जा जमाया हुआ है. एक ही पारी में कंगारू टीम ने 153 बार 500 रन का पहाड़ खड़ा किया है. ऑस्ट्रेलिया के इस रिकॉर्ड के सबसे करीब टीम इंग्लैंड हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से वह कंगारू टीम से काफी पीछे नजर आती है.
दूसरे नंबर पर जमी इंग्लैंड भी अभी तक 116 बार टेस्ट इतिहास में एक ही पारी में 500 रन का आंकड़ा छू चुकी है. इस टीम ने अभी तक 116 बार ये कारनामा किया है. इसके बाद टीम इंडिया का नाम आता है, जो इंग्लैंड से काफी पीछे है. अफगानिस्तान के खिलाफ हुए इस मुकाबले को जोड़ लें तो टीम इंडिया ने अभी तक 91 बार 500 या उससे अधिक का स्कोर खड़ा किया है.
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इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमें बराबरी पर हैं और चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से जमी हुई हैं. दोनों टीमों ने अभी तक 57-57 बार 500 या उससे अधिक रन टेस्ट मैच की एक पारी में बनाए हैं. 5वां नाम न्यूजीलैंड का आता है जो अभी तक 50 बार भी टेस्ट की एक ही पारी में 500 या उससे ज्यादा रन नहीं लगा पाई है. न्यूजीलैंड ने ये कारनामा 47 बार किया है. छठे नंबर पर श्रीलंका है जो 42 बार एक ही पारी में 500 रन छू पाई है.