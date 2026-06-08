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एक पारी में सबसे ज्यादा बार 500 रन... किस टीम के नाम ये महारिकॉर्ड, कितने पीछे है भारत?

Test Records: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक ही पारी में 564 रन का पहाड़ खड़ा किया. टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 500 रन बनाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, लेकिन टॉप-2 में कौन-कौन सी टीमें हैं पूरी लिस्ट हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 08, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:59 PM IST
एक पारी में सबसे ज्यादा बार 500 रन... किस टीम के नाम ये महारिकॉर्ड, कितने पीछे है भारत?
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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