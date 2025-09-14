भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका... कौन जीतेगा एशिया कप का खिताब, इस खिलाड़ी ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट

भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका... कौन जीतेगा एशिया कप का खिताब, इस खिलाड़ी ने कर दी भविष्यवाणी

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:27 AM IST
IND vs PAK: एशिया कप 2025 का आगाज रंगारंग अंदाज में हुआ. भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज किया. अब सभी को इंतजार भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का है. लेकिन इस मैच से पहले ही भारत के तेज गेंदबाज टी नटराजन एशिया कप चैंपियन टीम की भविष्यवाणी कर दी है. हालांकि, तीनों ही टीमें जीत की रेस में रहेंगी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि टीम इंडिया के एशिया कप का खिताब अपने नाम करेगी.

क्या बोले नटराजन?

एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की संभावना पर उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'एशिया कप के लिए चुनी गई मौजूदा भारतीय टीम आशाजनक दिख रही है. कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी मौका मिलने पर खुद को साबित करने के लिए उत्सुक हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम बिना किसी संदेह के एशिया कप जीतेगी.'

कुछ घंटों में मुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. दोनों टीमें पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ीं थीं जहां भारत ने एकतरफा अंदाज में मुकाबले को अपने नाम कर लिया था. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दोनों टीमें कैसा प्रदर्शन करती हैं. 

कुछ फैंस में आक्रोश

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के लिए आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में 26 हिंदुओं की जान गई, जिसके बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ मैच को बायकॉट करने की मांग तेज हो चुकी है. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में खेलने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है. महामुकाबले से पहले बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने टीम इंडिया को बधाई दी और साथ ही बायकॉट को लेकर सफाई भी दे दी है.

