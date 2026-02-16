Advertisement
trendingNow13111092
Hindi Newsक्रिकेटईशान किशन का पाकिस्तान मैच से पहले सीक्रेट वीडियो कॉल, 40 मिनट किससे की बात? फिफ्टी ठोक भी अधूरा ये मिशन

ईशान किशन का पाकिस्तान मैच से पहले सीक्रेट वीडियो कॉल, 40 मिनट किससे की बात? फिफ्टी ठोक भी अधूरा ये 'मिशन'

India vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए पाकिस्तान विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तैयारी में ही जुटा रहा तो ईशान किशन बंटाधार कर गए. ईशान ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को दौड़ाकर पीटा. लेकिन क्या आपको पता है कि इस धुआंधार पारी से पहले ईशान किशन ने किसे सीक्रेट वीडियो कॉल किया था.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ishan Kishan
Ishan Kishan

India vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए पाकिस्तान विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तैयारी में ही जुटा रहा तो ईशान किशन बंटाधार कर गए. ईशान ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को दौड़ाकर पीटा. लेकिन क्या आपको पता है कि इस धुआंधार पारी से पहले ईशान किशन ने किसे सीक्रेट वीडियो कॉल किया था. एक ऐसा शख्स जिसने ईशान किशन को पाकिस्तान के खिलाफ शतक के लिए प्रेरित किया. ईशान उम्मीद पर खरे उतरे लेकिन 'मिशन सेंचुरी' पूरा नहीं हो सका. 

ईशान किशन ने खेली धमाकेदार पारी

पाकिस्तान ने भारत को टॉस जीतकर पहले बैटिंग का न्यौता दिया था. टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि स्टार अभिषेक शर्मा खाता खोलने में कामयाब नहीं हुए. जिसके बाद पूरा मोर्चा ईशान किशन ने संभाला और पाकिस्तानी बॉलर्स के काल साबित हुए. उन्होंने महज 40 गेंद में 3 छक्के और 10 चौकों के दम पर 77 रन की आतिशी पारी खेली. ईशान की पारी की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 175 रन लगाए. 25 रन तिलक, 32 सूर्या और 27 रन शिवम दुबे ने बनाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान का अधूरा रह गया ये 'मिशन'

ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शतक के आदेश के साथ उतरे थे जिसे उन्हें भारतीय सैनिकों को समर्पित करना था. लेकिन बदकिस्मती से शतक से चूक गए. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप से पहले शतकीय पारी खेली थी और डेढ़ साल बाद टीम इंडिया में कमबैक कर अपनी जगह पक्की कर ली. अब सवाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ शतक का आदेश ईशान किशन ने किससे लिया था और 40 मिनट तक वीडियो कॉल पर किससे बात की थी. 

ये भी पढे़ं.. T20 World Cup: अभी भी सुपर 8 में जा सकता है PAK, पार करना होगा ये आखिरी पड़ाव

ईशान ने 40 मिनट किससे की बात?

ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अपने कोच उत्तम मजूमदार से बात की थी. मैच से पहले मजूमदार ने बताया, 'देखिए, ईशान ने पहले ही साबित कर दिया है कि वह किस तरह का खिलाड़ी है. मुझे उम्मीद है कि ईशान और अभिषेक आज ओपनिंग जोड़ी होंगे. मुझे कल रात ईशान का वीडियो कॉल आया था, और हमने कम से कम 40 मिनट तक बात की. मैंने उससे कहा कि उसे शतक बनाना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश और उसके सैनिकों के लिए. मेरा मानना ​​है कि आज ईशान का मैच न सिर्फ उनके पर्सनल करियर के लिए, बल्कि पूरी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ishan KishanMen's T20 World up 2026

Trending news

शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए