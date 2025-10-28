Advertisement
असंभव को कर दिया था संभव! इस खूंखार बल्लेबाज ने लगाया था क्रिकेट इतिहास का पहला छक्का, अंपायर को 5 की जगह देने पड़े थे पूरे 6 रन

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:38 PM IST
असंभव को कर दिया था संभव! इस खूंखार बल्लेबाज ने लगाया था क्रिकेट इतिहास का पहला छक्का, अंपायर को 5 की जगह देने पड़े थे पूरे 6 रन

Who hit first six in cricket history: आजकल क्रिकेट के मैदान पर छक्के मारना आम बात है. टी20 हो या वनडे, हर मैच में बल्लेबाजों के बल्ले से छक्कों की बरसात होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहला छक्का कब लगा था? यह बात बहुत पुरानी है, उस ज़माने की जब छक्का मारने के नियम बहुत सख्त थे. टेस्ट क्रिकेट शुरू होने के करीब 21 साल बाद यह कारनामा हुआ था. ऑस्ट्रेलिया के एक धाकड़ बल्लेबाज थे जो डार्लिंग. उन्होंने ही सबसे पहले गेंद को मैदान से बाहर भेजकर छक्का मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. उनकी यह एक दमदार पारी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गई.

टेस्ट क्रिकेट का पहला छक्का
आज के समय में जब गेंद बाउंड्री लाइन के पार गिरती है तो छक्का मिल जाता है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था. क्रिकेट के शुरुआती दिनों में, खासकर टेस्ट मैचों में छक्का मारने के लिए बल्लेबाज को गेंद को इतना जोर से मारना पड़ता था कि वह मैदान (स्टेडियम) के बाहर जाकर गिरे. यह इतना मुश्किल काम था कि एक तरह से असंभव माना जाता था. बाउंड्री लाइन के बाहर गिरने से सिर्फ पांच रन ही मिलते थे.

1898 का वो ऐतिहासिक दिन
इतिहास का यह कारनामा 14 जनवरी 1898 को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल मैदान पर हुआ था. यह मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रहा था. इस ऐतिहासिक छक्के को लगाने वाले बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज और कप्तान जो डार्लिंग थे. वह अपनी शानदार और तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे.

उस मैच में जो डार्लिंग गजब की लय में थे. उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 178 रनों की शानदार पारी खेली. इसी पारी के दौरान, उन्होंने एक ऐसा शॉट मारा कि गेंद एडिलेड ओवल के बाहर जाकर गिरी. यह शॉट इतना जबरदस्त था कि अंपायर को उन्हें पूरे 6 रन देने पड़े. इस तरह जो डार्लिंग टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले छक्के (First Six) के बादशाह बन गए.

पहला छक्का ही नहीं, उस मैच में लगे थे 3 छक्के
सबसे मजेदार बात यह है कि डार्लिंग ने उस मैच में सिर्फ एक छक्का नहीं मारा. उन्होंने अपनी 178 रनों की धुआंधार पारी में कुल 26 चौके और 3 छक्के जड़े थे. उस जमाने में एक मैच में तीन बार गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजना वाकई एक बहुत बड़ा काम था. उनकी इस जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 573 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में इंग्लैंड की टीम दोनों पारियों में भी इतना स्कोर नहीं बना पाई और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच एक पारी और 13 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.

क्यों मुश्किल था छक्का मारना?
अगर गेंद बिना टप्पा खाए बाउंड्री के बाहर जाती थी तो भी पहले सिर्फ 5 रन मिलते थे. 6 रन लेने के लिए गेंद को मैदान के बाहर फेंकना ही एकमात्र रास्ता था. इसलिए आज के बल्लेबाजों की तरह तब छक्के मारना आसान नहीं था. जो डार्लिंग ने यह कारनामा करके दिखाया और अपनी दमदार बल्लेबाजी से क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया. जो डार्लिंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 34 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 21 में उन्होंने कप्तानी भी की. उन्होंने हमेशा अपनी आक्रामक और साहसी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाई, जिसकी शुरुआत उस ऐतिहासिक पहले छक्के से हुई थी.

