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Hindi Newsक्रिकेटIPL: बल्लेबाजों में रोहित-गेल... विकेटकीपर में कौन है IPL का सिक्सर किंग? धोनी के रिकॉर्ड पर ग्रहण

IPL: बल्लेबाजों में रोहित-गेल... विकेटकीपर में कौन है IPL का 'सिक्सर किंग'? धोनी के रिकॉर्ड पर 'ग्रहण'

IPL Records: आईपीएल एक ऐसी लीग है, जहां बल्लेबाज अपने 'पॉवर हिटिंग मोड' में नजर आते हैं. छक्कों की रेस अक्सर देखने को मिलती है. आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट उठाकर देखें तो रोहित शर्मा और क्रिस गेल का नाम टॉप पर दिखता है. लेकिन क्या आपको पता है कि विकेटकीपर्स में सिक्सर किंग कौन है?

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:17 PM IST
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एमएस धोनी के छक्कों के रिकॉर्ड पर 'ग्रहण'. (IPL)
एमएस धोनी के छक्कों के रिकॉर्ड पर 'ग्रहण'. (IPL)

IPL Records: आईपीएल 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुई. पहले ही दो मैचों में छक्कों की बारिश देखने को मिल गई. आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने के मामले में कुछ बल्लेबाजों में रेस लगी हुई है. लेकिन क्या आपको जानकारी है, कि विकेटकीपर्स में सबसे बड़ा 'सिक्सर किंग' कौन है. अगर नहीं तो हम आपको इस रिकॉर्ड से वाकिफ कराते हैं. एमएस धोनी कुछ मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में उनके रिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा हुआ है. 

नंबर-1 पर हैं एमएस धोनी

इस लिस्ट में सबसे ऊपर सीएसके को 5 खिताबी जीत दिलाने वाले कप्तान एमएस धोनी हैं. उन्होंने अभी तक 278 मैचों की 242 पारियों में अब तक 264 छक्के जड़े हैं. धोनी के नाम 5439 रन भी दर्ज हैं. इस सीजन कुछ समय तक ये आंकड़ा अटका रहेगा क्योंकि इंजरी के चलते वह अप्रैल में बाहर रहेंगे. उनके रिकॉर्ड पर सैमसन ने ग्रहण लगा दिया है और वह ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहे हैं.

दूसरे नंबर पर डिविलियर्स

विकेटकीपर्स की लिस्ट में एबी डिविलियर्स के छक्कों का रिकॉर्ड अभी भी कायम है. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में महज 184 मुकाबले खेले और छक्कों का अंबार लगा दिया. 170 पारियों में डिविलियर्स के नाम 251 छक्के जमाए हैं. डिविलियर्स ने अपने इन मुकाबलों में 5162 रन भी बनाए, जिसमें 40 फिफ्टी ठोकी थीं. मौजूदा खिलाड़ियों में देखें तो संजू सैमसन का नाम दूसरे नंबर पर आता है. 

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संजू सैमसन की प्रचंड फॉर्म

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन जबरदस्त फॉर्म में हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तबाही मचा डाली थी. ये सीजन उनके लिए खास होगा क्योंकि वह राजस्थान रॉयल्स से हटकर चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं. उन्होंने बतौर विकेटकीपर अभी तक आईपीएल में 177 मैच की 172 पारियों में 219 छक्के जमाए हैं. धोनी को पछाड़ने के लिए उन्हें 46 छक्कों की दरकार होगी. 

सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर

 

रैंक विकेटकीपर छक्के मैच पारियाँ उच्चतम स्कोर स्ट्राइक रेट
1 एमएस धोनी 260 271 236 84* 137.53
2 एबी डी विलीयर्स 251 184 170 133* 151.68
3 संजू सैमसन 213 175 169 119 140.40
4 केएल राहुल 198 137 128 132* 134.54
5 दिनेश कार्तिक 161 257 234 97* 135.36
6 ऋषभ पंत 159 118 116 128* 148.93

 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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