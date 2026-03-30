IPL: बल्लेबाजों में रोहित-गेल... विकेटकीपर में कौन है IPL का 'सिक्सर किंग'? धोनी के रिकॉर्ड पर 'ग्रहण'

IPL Records: आईपीएल 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुई. पहले ही दो मैचों में छक्कों की बारिश देखने को मिल गई. आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने के मामले में कुछ बल्लेबाजों में रेस लगी हुई है. लेकिन क्या आपको जानकारी है, कि विकेटकीपर्स में सबसे बड़ा 'सिक्सर किंग' कौन है. अगर नहीं तो हम आपको इस रिकॉर्ड से वाकिफ कराते हैं. एमएस धोनी कुछ मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में उनके रिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा हुआ है.

नंबर-1 पर हैं एमएस धोनी

इस लिस्ट में सबसे ऊपर सीएसके को 5 खिताबी जीत दिलाने वाले कप्तान एमएस धोनी हैं. उन्होंने अभी तक 278 मैचों की 242 पारियों में अब तक 264 छक्के जड़े हैं. धोनी के नाम 5439 रन भी दर्ज हैं. इस सीजन कुछ समय तक ये आंकड़ा अटका रहेगा क्योंकि इंजरी के चलते वह अप्रैल में बाहर रहेंगे. उनके रिकॉर्ड पर सैमसन ने ग्रहण लगा दिया है और वह ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहे हैं.

दूसरे नंबर पर डिविलियर्स

विकेटकीपर्स की लिस्ट में एबी डिविलियर्स के छक्कों का रिकॉर्ड अभी भी कायम है. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में महज 184 मुकाबले खेले और छक्कों का अंबार लगा दिया. 170 पारियों में डिविलियर्स के नाम 251 छक्के जमाए हैं. डिविलियर्स ने अपने इन मुकाबलों में 5162 रन भी बनाए, जिसमें 40 फिफ्टी ठोकी थीं. मौजूदा खिलाड़ियों में देखें तो संजू सैमसन का नाम दूसरे नंबर पर आता है.

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संजू सैमसन की प्रचंड फॉर्म

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन जबरदस्त फॉर्म में हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तबाही मचा डाली थी. ये सीजन उनके लिए खास होगा क्योंकि वह राजस्थान रॉयल्स से हटकर चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं. उन्होंने बतौर विकेटकीपर अभी तक आईपीएल में 177 मैच की 172 पारियों में 219 छक्के जमाए हैं. धोनी को पछाड़ने के लिए उन्हें 46 छक्कों की दरकार होगी.

सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर