Add Zee Business As A Preferred Source
App

लग चुका था 'ट्रॉफी चोर' का टैग, फिर महिला एशिया कप में क्यों आए मोहसिन नकवी, और कितने दिन करेंगे नौटंकी?

Women Asia Cup 2026: बड़ा सवाल ये है कि जब पिछले साल हुए पुरुष एशिया कप में भारतीय टीम ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लिया था तो उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि भारत की महिला टीम ऐसा नहीं करेगी? क्या पाकिस्तान और मोहसिन नकवी ने जानबूझकर नौटंकी की? लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि वो बार-बार अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं?

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 14, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:29 PM IST
लग चुका था 'ट्रॉफी चोर' का टैग, फिर महिला एशिया कप में क्यों आए मोहसिन नकवी, और कितने दिन करेंगे नौटंकी?
Image Credit: महिला एशिया कप में क्यों आए मोहसिन नकवी, और कितने दिन करेंगे नौटंकी?

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
15 सितंबर को रखा जाएगा ऋषि पंचमी का व्रत! जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और...
2
3
4
5