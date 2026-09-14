लग चुका था 'ट्रॉफी चोर' का टैग, फिर महिला एशिया कप में क्यों आए मोहसिन नकवी, और कितने दिन करेंगे नौटंकी?

एशिया कप का आयोजन ACC (एशियन क्रिकेट काउंसिल) करती है, जो टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार देने और प्रतियोगिता की देखरेख के लिए जिम्मेदार है. नकवी अभी ACC के प्रेसिडेंट हैं; उन्होंने 2025 में जय शाह की जगह यह पद संभाला था. इसलिए, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उनकी मौजूदगी का संबंध कॉन्टिनेंटल क्रिकेट संस्था में उनके आधिकारिक पद से था. खबरों के अनुसार, उनके फाइनल में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने और विजेताओं को ट्रॉफी सौंपने की उम्मीद थी. नकवी को भारतीय टीम या BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने खास तौर पर आमंत्रित नहीं किया था. उनका वहां मौजूद रहना ACC प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा था.