कौन है 17 साल की ये विकेटकीपर बल्लेबाज... जिसे वर्ल्ड कप टीम में मिला मौका, साउथ अफ्रीका ने दिया सरप्राइज
Advertisement
trendingNow12907888
Hindi Newsक्रिकेट

कौन है 17 साल की ये विकेटकीपर बल्लेबाज... जिसे वर्ल्ड कप टीम में मिला मौका, साउथ अफ्रीका ने दिया सरप्राइज

साउथ अफ्रीका ने इसी महीने के अंत से शुरू हो रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने 17 साल की एक विकेटकीपर बल्लेबाज को 15 सदस्यीय इस टीम में माइका देकर सरप्राइज दिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है 17 साल की ये विकेटकीपर बल्लेबाज... जिसे वर्ल्ड कप टीम में मिला मौका, साउथ अफ्रीका ने दिया सरप्राइज

साउथ अफ्रीका ने इसी महीने के अंत से शुरू हो रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने 17 साल की एक विकेटकीपर बल्लेबाज को 17 सदस्यीय इस टीम में माइका देकर सरप्राइज दिया. 30 सितंबर से शुरू हो रहा यह इवेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित होने वाला है, जिसमें लौरा वोल्वार्ड्ट साउथ अफ्रीका की कप्तानी करती नजर आएंगी. पूर्व कप्तान डेन वैन निकेर्क, जिन्होंने हाल ही में संन्यास से वापसी की थी, उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई है. 

डेन वैन निकेर्क को नहीं मिला मौका

इंजरी की वजह से संन्यास लेने वाली निकेर्क ने विश्व कप में खेलने की उम्मीद में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी. साउथ अफ्रीका टीम के कोच मंडला माशिम्बयी ने टीम की घोषणा से पूर्व ही कहा था कि विश्व कप के लिए निकेर्क को जगह मिलनी मुश्किल है. सुने लुस, मारिजैन कैप, नॉनकुलुलेको म्लाबा, क्लो ट्रायोन और ताजमिन ब्रिट्स इस टीम का मुख्य हिस्सा हैं. कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ताजमिन ब्रिट्स के साथ पारी की शुरुआत करेंगी. दक्षिण अफ्रीका के पास मध्य और निचले क्रम में मारिजेन कैप, सुने लुस, नोंडुमिसो शंगासे, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायोन, एनेरी डर्कसेन और एनेके बॉश जैसे कई ऑलराउंडर मौजूद हैं. अनुभवी सिनालो जाफ्ता युवा कराबो मेसो के साथ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं 17 साल की कराबो मेसो?

 

पहले वर्ल्ड कप खिताब पर साउथ अफ्रीका की नजर

गेंदबाजी में, बाएं हाथ के स्पिनर म्लाबा स्पिन आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि मसाबाता क्लास और तुमी सेखुखुने अलग-अलग तेज गेंदबाजी विकल्प प्रदान करते हैं. काप, ट्रायोन और डी क्लार्क गेंदबाजी को मजबूत करेंगी. विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से हो रही है. फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी. साउथ अफ्रीका को अपने पहले वनडे विश्व कप का इंतजार है.

साउथ अफ्रीका टीम 

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिजेन कैप, ताजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने और नोंदुमिसो शंगासे.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Karabo MesoSouth Africa cricket

Trending news

USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
;