Advertisement
trendingNow13139566
Hindi Newsक्रिकेटपहले फरहान, अब पाकिस्तान में आया नया तूफान.. साहिबजादा का परफेक्ट मैच, 20 की उम्र में मचाई तबाही

पहले फरहान, अब पाकिस्तान में आया नया तूफान.. साहिबजादा का परफेक्ट मैच, 20 की उम्र में मचाई तबाही

PAK vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टीम दूसरे वनडे में पहली हार का हिसाब लेने उतर चुकी है. इस मुकाबले से साफ हो गया कि पाकिस्तान की टीम को विस्फोटक ओपनर साहिबजादा फरहान का परफेक्ट मैच मिल चुका है. इस टीम की तरफ से 20 साल के बल्लेबाज ने हाहाकार मचा डाला.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maaz Sadaqat
Maaz Sadaqat

PAK vs BAN: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में शुरू हो चुका है. मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में पिछले मैच की 8 विकेट वाली हार का पूरा हिसाब करने के मूड से उतरी. आते ही पाकिस्तान के ओपनर्स बांग्लादेश के गेंदबाजों पर हावी हो गए. पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान का परफेक्ट मैच मिल गया और 20 साल के इस बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ पारी खेली. 

डेब्यू सीरीज में धमाल

हम बात कर रहे हैं माज सदाकत की, जिन्होंने अपने दूसरे ही वनडे मैच में धमाल मचा दिया. पहले मुकाबले में फ्लॉप दिखे लेकिन दूसरे वनडे में जलवा बिखेरा. सदाकत ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी ठोककर टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने महज 46 गेंद में 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेली. हालांकि, उनके साथी साहिबजादा फरहान 31 रन बनाकर आउट हो गए.

कौन हैं माज सदाकत?

अब सवाल है कि माज सदाकत हैं कौन? इस खिलाड़ी का जन्म पेशावर में साल 2005 में हुआ था. उन्होंने घरेलू फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है. लिस्ट ए आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 29 मैच में 3 शतक और 6 फिफ्टी के दम पर 990 रन बनाए हैं. टी20 में उन्होंने 33 मैच खेले हैं जिसमें 6 फिफ्टी के दम पर 947 रन ठोके हैं. अब ये वनडे सीरीज उनके लिए खास होने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. 'सबसे Stupid टीम... जिसने भारत को हराया, उसी पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व कप्तान

साहिबजादा के परफेक्ट मैच

सदाकत वो युवा खिलाड़ी हैं जो साहिबजादा फरहान के परफेक्ट मैच साबित हो सकते हैं. साहिबजादा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टॉप स्कोरर रहे थे. लेकिन उन्हें किसी भी प्लेयर का साथ नहीं मिला. हालांकि, फ्यूचर में सदाकत साहिबजादा का परफेक्ट मैच हो सकते हैं. पाकिस्तान की टीम सुपर-8 में ही बाहर हो गई थी, जिसके चलते टीम को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricket team

Trending news

होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: 'सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं', विपक्ष पर बरसीं निर्मला सीतारमण
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: 'सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं', विपक्ष पर बरसीं निर्मला सीतारमण
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा