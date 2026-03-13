पहले फरहान, अब पाकिस्तान में आया नया तूफान.. साहिबजादा का परफेक्ट मैच, 20 की उम्र में मचाई तबाही

PAK vs BAN: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में शुरू हो चुका है. मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में पिछले मैच की 8 विकेट वाली हार का पूरा हिसाब करने के मूड से उतरी. आते ही पाकिस्तान के ओपनर्स बांग्लादेश के गेंदबाजों पर हावी हो गए. पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान का परफेक्ट मैच मिल गया और 20 साल के इस बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ पारी खेली.

डेब्यू सीरीज में धमाल

हम बात कर रहे हैं माज सदाकत की, जिन्होंने अपने दूसरे ही वनडे मैच में धमाल मचा दिया. पहले मुकाबले में फ्लॉप दिखे लेकिन दूसरे वनडे में जलवा बिखेरा. सदाकत ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी ठोककर टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने महज 46 गेंद में 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेली. हालांकि, उनके साथी साहिबजादा फरहान 31 रन बनाकर आउट हो गए.

कौन हैं माज सदाकत?

अब सवाल है कि माज सदाकत हैं कौन? इस खिलाड़ी का जन्म पेशावर में साल 2005 में हुआ था. उन्होंने घरेलू फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है. लिस्ट ए आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 29 मैच में 3 शतक और 6 फिफ्टी के दम पर 990 रन बनाए हैं. टी20 में उन्होंने 33 मैच खेले हैं जिसमें 6 फिफ्टी के दम पर 947 रन ठोके हैं. अब ये वनडे सीरीज उनके लिए खास होने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. 'सबसे Stupid टीम... जिसने भारत को हराया, उसी पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व कप्तान

साहिबजादा के परफेक्ट मैच

सदाकत वो युवा खिलाड़ी हैं जो साहिबजादा फरहान के परफेक्ट मैच साबित हो सकते हैं. साहिबजादा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टॉप स्कोरर रहे थे. लेकिन उन्हें किसी भी प्लेयर का साथ नहीं मिला. हालांकि, फ्यूचर में सदाकत साहिबजादा का परफेक्ट मैच हो सकते हैं. पाकिस्तान की टीम सुपर-8 में ही बाहर हो गई थी, जिसके चलते टीम को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.