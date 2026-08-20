2813 रन और 244 विकेट... कौन हैं ऑफ स्पिनर सारांश जैन? कोलंबो टेस्ट में डेब्यू की हो रही चर्चा

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और निर्णायक टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. टीम इंडिया को अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के फाइनल की रेस में बने रहना है, तो उसके लिए अब हर एक टेस्ट मैच मायने रखता है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. यह गेंदबाज गॉल की स्पिन फ्रेंडली पिच पर दोनों पारियों को मिलाकर सिर्फ एक विकेट ही लेने में कामयाब रहा है.
इसी बीच मध्यप्रदेश के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन की खूब चर्चा हो रही है. मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि 33 साल के ऑफ स्पिनर सारांश जैन श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए कुलदीप यादव की जगह पर भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं. सारांश जैन ने डोमेस्टिक क्रिकेट (फर्स्ट क्लास, LIST-A और टी20) में कुल मिलाकर 2813 रन बनाए हैं और 244 विकेट भी झटके हैं.
सारांश जैन बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के अलावा दाएं हाथ से ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सारांश जैन श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए तैयार हैं और उनके प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की पूरी संभावना है. अगर सारांश जैन डेब्यू करते हैं, तो कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है. बता दें कि गॉल में 165 रन की जीत के बाद भारत 1-0 की बढ़त के साथ कोलंबो टेस्ट में उतरेगा.
सारांश जैन एक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं. सारांश जैन का जन्म 31 मार्च 1993 को इंदौर में हुआ था. सारांश जैन ने साल 2014 में मध्य प्रदेश के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. सारांश जैन के पिता सुबोध जैन भी मध्य प्रदेश के लिए रणजी क्रिकेट खेल चुके हैं. सुबोध जैन भारत के लिए खेलने का सपना देखते थे और बाद में उन्होंने ये सपने अपने बेटों को सौंप दिए.
शुरुआत में सारांश जैन के बड़े भाई को परिवार का सबसे ज्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर माना जाता था, लेकिन जब उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया, तो सारांश जैन पर ध्यान केंद्रित किया गया. सारांश जैन ने इंदौर के विजय क्लब में अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया. सारांश जैन ने वहां रजत पाटीदार के साथ क्रिकेट खेला. रजत पाटीदार ने भारत के लिए क्रिकेट खेला है और वह मध्य प्रदेश व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी भी करते हैं. एक बार सारांश जैन के पिता को कैंसर का पता चला और उनकी सर्जरी हुई. परिवार ने तय किया कि जब तक सारांश जैन घर नहीं लौटते, उन्हें इस बारे में नहीं बताया जाएगा.
ऑपरेशन के बाद ठीक से बोल न पाने के कारण, सुबोध जैन ने एक नोट लिखकर अपने बेटे से क्रिकेट पर ध्यान बनाए रखने को कहा. सारांश जैन ने वह नोट तब से अपने पास संभाल कर रखा है. सारांश जैन ने 2021-22 रणजी ट्रॉफी के दौरान अपनी पहचान बनाई. उन्होंने क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में खेला और नॉकआउट स्टेज में कुल 13 विकेट लिए. उन्होंने मुंबई के खिलाफ फाइनल में अहम 57 रन भी बनाए, जिससे मध्य प्रदेश ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता.
इसके बाद सारांश जैन का 2022-23 सीजन भी शानदार रहा, जिसमें उन्होंने 360 रन बनाए और 35 विकेट लिए. उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें रणजी ट्रॉफी में बेस्ट ऑलराउंडर का लाला अमरनाथ अवॉर्ड मिला. सारांश जैन के लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से उन्हें साल 2024 में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया A टीम में चुना गया, जहां उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए. सारांश जैन ने दिलीप ट्रॉफी 2025 में भी सेंट्रल जोन की ओर से खेलते हुए दो मैचों में 16 विकेट लिए और सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में अर्धशतक लगाए.
सारांश जैन के प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड मिला. सारांश जैन ने रणजी ट्रॉफी में भी यही फॉर्म जारी रखा और 57.55 की औसत से 518 रन बनाए और 20.43 की औसत से 30 विकेट लिए. सारांश जैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 188 विकेट, LIST-A क्रिकेट में 38 विकेट और टी20 क्रिकेट में 18 विकेट झटके हैं. इस ऑलराउंडर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2223 रन, LIST-A क्रिकेट में 553 रन और टी20 क्रिकेट में 37 रन बनाए हैं.