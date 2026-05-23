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Hindi Newsक्रिकेटIPL में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले 6 विस्फोटक बल्लेबाज कौन? रजत पाटीदार ने लिस्ट में मचाई खलबली

IPL में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले 6 विस्फोटक बल्लेबाज कौन? रजत पाटीदार ने लिस्ट में मचाई खलबली

Rajat Patidar Fastest 100 IPL Sixes Record: रजत पाटीदार आरसीबी के लिए अब तक लकी कप्तान साबित हुए हैं. उनकी कप्तानी में टीम ने 18 सीजन का सूखा खत्म करके पिछले सीजन खिताब जीता था और अब एक बार फिर टीम प्लेऑफ में एंट्री कर गई है. शानदार कप्तानी के साथ पाटीदार तूफानी बल्लेबाजी करते हैं. 22 मई की रात उन्होंने आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के पूरे करने वाले धुरंधरों की लिस्ट में खलबली मचा दी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 23, 2026, 01:53 PM IST
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fastest 100 sixes in IPL Rajat Patidar breaks Chris Gayle record
fastest 100 sixes in IPL Rajat Patidar breaks Chris Gayle record

Rajat Patidar Fastest 100 IPL Sixes Record: भारत में आईपीएल 2026 की धूम है. इस सीजन सभी 10 टीमों में अगर किसी कप्तान ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो रजत पाटीदार हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शुक्रवार यानी 22 मई की रात को खेला गया मुकाबला भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए हार लेकर आया हो, लेकिन आरसीबी के कप्तान पाटीदार (Rajat Patidar) ने अपनी बल्लेबाजी से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है. हैदराबाद के 255 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान पाटीदार ने 56 रनों की शानदार कप्तानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल रहा.

एकमात्र छक्के के दम पर रजत पाटीदार ने आईपीएल (IPL) में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं. पाटीदार ने इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए गेंदों के लिहाज से एक ऐसा खूंखार रिकॉर्ड बनाया है, जिसने टी20 क्रिकेट के 'यूनिवर्स बॉस' कहे जाने वाले क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है. इस धमाके के साथ ही पाटीदार आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

IPL में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के उड़ाने वाले 6 सबसे खतरनाक बल्लेबाज

जब बात आईपीएल में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 100 छक्के ठोकने की आती है, तो दुनिया के ये 6 बल्लेबाज सबसे ऊपर नजर आते हैं. आंद्रे रसेल ने यह कमाल सिर्फ 657 गेंदों में कर दिया था. उनके बाद निकोलस पूरन का नाम है, जिन्होंने 884 गेंदों में 100 सिक्स पूरे किए थे. तीसरे नंबर पर अब पाटीदार आ चुके हैं.

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657 - आंद्रे रसेल

884 - निकोलस पूरन

933 - रजत पाटीदार*

943 - क्रिस गेल

950 - सुनील नरेन

992 - शिवम दुबे

क्रिस गेल को पछाड़ा

रजत पाटीदार ने आईपीएल में अपने 100 छक्के पूरे करने के लिए महज 933 गेंदों का सामना किया है. वे आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदें खेलकर छक्कों का शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने महान क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 943 गेंदें लगी थीं. पाटीदार ने गेल से 10 गेंदें कम खेलकर इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर कब्जा जमाया है.

आईपीएल 2026 में रजत पाटीदार का प्रदर्शन?

आईपीएल 2026 में अब तक 13 मैच खेलकर उन्होंने 35.73 की औसत से कुल 393 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 183.64 का है. पाटीदार इस सीजन 4 अर्धशतक लगा चुके हैं, जिसमें 24 चौके और 32 छक्के शामिल हैं. उन्होंने 7 कैच भी पकड़े हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: SRH का खिताब जीतना तय! बन गया हूबहू 2016 जैसा जादुई संयोग, विरोधी टीमें भी हैरान

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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