फैशन क्वीन खूबसूरती में नंबर 1, कौन हैं अभिषेक शर्मा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैला फैसल? जानें असली कहानी

भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इन दिनों का चर्चा का विषय बने हुए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए टी20 मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. अभिषेक टी20 क्रिकेट में जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं उस तरीके से शायद ही कोई इंडियन क्रिकेट में खेलता रहा होगा. पाकिस्तान के खिलाफ खेली 74 रनों की पारी के बाद वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर छा गए हैं. उनके साथ ही एक चर्चा और तेज हो गई है और वो हैं उनकी गर्लफ्रेंड की. अभिषेक शर्मा के फैंस उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैला फैसल के बारे में जानना चाहते हैं.

कौन हैं अभिषेक की गर्लफ्रेंड?

आईपीएल 2025 से ही अभिषेक शर्मा का नाम लैला फैसल के साथ जुड़ा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो दिल्ली में पली-बढ़ी और वो कश्मीर के मशहूर मुसलमान परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के आरके पुरम में स्कूल से पूरी की थी. उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से की. दरअसल, लैला फैसल ने युनिवर्सिटी ऑफ द लंदन से फैशन डिजाइनिंग, मार्केटिंग की पढ़ाई की है. लंदन से पढ़ाई पूरी करके आने के बाद वह अपने पिता की कंपनी में सीईओ बनी. उसके बाद साल 2022 में अपनी मां के साथ मिलकर रुही फैसल डिजाइन नाम की कंपनी लॉन्च की. अब लैला इस कंपनी की देख-रेख करती हैं.

लैला के साथ कई बार दिखें हैं अभिषेक

साल 2025 में लैला फैसल और अभिषेक शर्मा को कई बार साथ देखा गया था. इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 135 रनों की शानदार पारी के बाद उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने प्राउड लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला. यही नहीं आईपीएल 2025 के दौरान कई बार सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में उन्हें मैदान पर स्पॉट किया गया. दोनों की आए दिन सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होती रहती हैं, लेकिन दोनों ने ही अभी तक अपनी रिलेशनशिप को लेकर कोई बात नहीं कही है.

एशिया कप के टॉप स्कोरर

अभिषेक शर्मा अपनी तेज-तर्रार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं. अभिषेक ने एशिया कप टी20 में अभी तक खेले 4 मैचों की 4 पारियों में 173 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका 208.90 का स्ट्राइक रेट रहा है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए थे. अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं. वो जिस तरीके से खेलते हैं इसमें कोई दो राय नहीं वो नंबर 1 बल्लेबाज क्यों है.