कौन है अफगानिस्तान का ये गेंदबाज? भारत के खिलाफ पंजा खोल मैदान पर पढ़ी नमाज, पाकिस्तान से स्पेशल कनेक्शन!

Who is Saleem Safi: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे टेस्ट में वैसे तो टीम इंडिया का दबदबा है, लेकिन अफगानिस्तान के एक गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. हम बात कर रहे हैं 23 साल के युवा तेज गेंदबाज सलीम सफी की, जिन्होंने भारत के खिलाफ जारी टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. दाएं हाथ के पेसर ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे टेस्ट के माहिर बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया.सलीम सफी के लिए ये मैच यादगार हो गया है क्योंकि वो भारत के खिलाफ टेस्ट में पंजा खोलने वाले अफगानिस्तान के पहले गेंदबाज बन गए हैं. एक ऐसी उपलब्धि, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे. 5 विकेट लेने के बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया किया और मैदान पर नमाज पढ़ते दिखे. आइए जानते हैं कि सलीम सफी कौन हैं और उनका क्रिकेट सफर कैसा रहा है.
अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज सलीम सफी की जर्नी बेहद रोचक रही है. जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट में नाम बनाने का सपना देखते हैं, उस उम्र में सलीम ने क्रिकेट को छोड़ने का फैसला किया. जी हां, 16 साल की उम्र में मोहम्मद सलीम सफी ने क्रिकेट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका सपना खत्म हो गया है. अवसर सीमित थे और भविष्य अनिश्चित लग रहा था.
सलीम सफी की जिंदगी में पाकिस्तान का एक पूर्व तेज गेंदबाज टर्निंग पॉइंट बनकर आया. सब कुछ तब बदल गया जब पाकिस्तान के पूर्व पेसर राणा नावेद-उल-हसन ने उनकी तेज गति को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। साफी ने अथक परिश्रम किया, अपने खेल में सुधार किया और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई.
हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत उनके लिए आसान नहीं रही। शुरुआती मैचों में उन्हें विकेट नहीं मिले और आलोचनाएं भी झेलनी पड़ीं. चोटों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अब वही सलीम सफी भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 6 विकेट लेकर इतिहास रच चुके हैं. उन्होंने शुभमन गिल, साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाजों को आउट कर दुनिया को बता दिया कि अफगानिस्तान सिर्फ स्पिन गेंदबाजों की टीम नहीं रही.
सलीम सफी ने शानदार गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा लेकिन न्यू चंडीगढ़ में जारी टेस्ट पर शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने शिकंजा कस लिया है. भारत ने 564 रन बनाने के बाद पारी घोषित कर दी. शुभमन गिल और केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा. ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने फिफ्टी ठोकी. इसके जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान की आधी टीम 113 रनों पर पवेलियन लौट गई. टेस्ट में डेब्यू कर रहे स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार ने अपने पहले ओवर में ही विकेट लेकर महफिल लूटी. उसके बाद भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और अभी तक 3 विकेट चटका चुके हैं. 2 विकेट तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने हासिल की.