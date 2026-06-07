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कौन है अफगानिस्तान का ये गेंदबाज? भारत के खिलाफ पंजा खोल मैदान पर पढ़ी नमाज, पाकिस्तान से स्पेशल कनेक्शन!

Who is Saleem Safi: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे टेस्ट में वैसे तो टीम इंडिया का दबदबा है, लेकिन अफगानिस्तान के एक गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. 23 साल के युवा तेज गेंदबाज सलीम सफी भारत के खिलाफ टेस्ट में पंजा खोलने वाले अफगानिस्तान के पहले गेंदबाज बन गए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 07, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:08 PM IST
कौन है अफगानिस्तान का ये गेंदबाज? भारत के खिलाफ पंजा खोल मैदान पर पढ़ी नमाज, पाकिस्तान से स्पेशल कनेक्शन!
Image Credit: (@ACBofficials/X) Who is afghanistan bowler Saleem Safi

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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