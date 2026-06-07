कौन है अफगानिस्तान का ये गेंदबाज? भारत के खिलाफ पंजा खोल मैदान पर पढ़ी नमाज, पाकिस्तान से स्पेशल कनेक्शन!

Who is Saleem Safi: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे टेस्ट में वैसे तो टीम इंडिया का दबदबा है, लेकिन अफगानिस्तान के एक गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. हम बात कर रहे हैं 23 साल के युवा तेज गेंदबाज सलीम सफी की, जिन्होंने भारत के खिलाफ जारी टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. दाएं हाथ के पेसर ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे टेस्ट के माहिर बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया.सलीम सफी के लिए ये मैच यादगार हो गया है क्योंकि वो भारत के खिलाफ टेस्ट में पंजा खोलने वाले अफगानिस्तान के पहले गेंदबाज बन गए हैं. एक ऐसी उपलब्धि, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे. 5 विकेट लेने के बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया किया और मैदान पर नमाज पढ़ते दिखे. आइए जानते हैं कि सलीम सफी कौन हैं और उनका क्रिकेट सफर कैसा रहा है.